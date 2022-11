annonse

Av alle ting man må finne på å korrigere for å beskytte folk fra diskriminering, tar dette kaka. Bokstavelig talt.

Stortinget kaster seg på den kjønnsnøytrale trenden. Kakemenn skal ikke lenger hete kakemenn i Stortingets kafeteria.

Stortingets eget bakeri har bakt kakemenn til glede for folkevalgte og ansatte ved nasjonalforsamlingen. Nå skal de kalles «kakepersoner», med en presisering under om at det både kan være «han, hun og hen». Kulturministeren hyller dette og mener at Stortinget nå får «en inkluderende gjeng kaker». Ganske infantilt, det hele.

annonse

Nei, dette er ikke noe å hisse seg noe veldig opp over. Det er et fett for meg hva folk velger å kalle ulike kakesorter. Det er jo de som endrer kakenavn fordi de tror det bidrar til inkludering, som overfokuserer på de små ting. Det spiller liten rolle i det store bildet.

Men det er verdt å adressere denne saken, og stille noen spørsmål. Dette er nok bare et lite symptom på et litt større problem.

Les også: Britisk-indisk realist: Woke-bevegelsens ryggrad er eurosentrisk og hvit (+)

annonse

Jeg går egentlig og lurer på hvem i all verden det er som føler på at de ikke er inkludert, at de blir krenket eller noe lignende, fordi det selges kakemenn? Hva er problemet? Kan de ikke spise noe som har ordet «mann» i seg, fordi de ikke er menn? Handler dette om trans? Jeg forstår det ikke. Og hadde det vært feil om det var kakedamer? Er det noen som kan se for seg at mannfolk ville ha protestert mot å spise kakekoner eller noe i den dur? Hvem er det som finner på disse greiene? Og hvem er det som lar seg krenke av kakenavn?

At vi virkelig er kommet dit at vi sitter og diskuterer hvorvidt det er greit å kjønne kaker, sier mye om hvor mange mennesker har sine prioriteringer, og hvordan man har tatt en del av debatten om kjønn til et pinlig barnslig nivå.

Det er forståelig at man bytter ut ordet «mann» i noen titler, som for eksempel det som nå heter statsforvalter (tidligere fylkesmann). Det spiller ingen gigantisk rolle, men det kan i en del tilfeller bidra til å skape klarhet, og i tilfellet statsforvalter er det nye begrepet faktisk mer dekkende.

Men at Stortingets kafeteria og andre rundt omkring ser behov for å begynne med kakepersoner (for øvrig et navn som klinger veldig dårlig), blir ikke forståelig i det hele tatt. Om det i det hele tatt er noen som lar seg krenke av kakemenn, så er ikke det noe man bør ta hensyn til.

Når man hele tiden flytter på seg, bøyer seg frem og tøyer ut for å imøtekomme de aller mest lettkrenkede, så er man inne i en ond sirkel. Jeg er bekymret for at vi er på vei mot å bli et samfunn der folk ikke tåler noen verdens ting.

annonse

Skal vi virkelig sitte og diskutere kjønn på kaker, mens det er krig i Europa, og kvinner i Iran gjør revolusjon for å unnslippe islamistenes klamme maktgrep?

Dette er ikke til å bli forbannet over. De fleste bryr seg nok ikke veldig mye om dette. Men det er bekymringsverdig hvordan vi duller med lettkrenkte individer, som i stedet bør sosialiseres til å tåle at ikke den minste lille detalj kan passe egne rigide anskuelser.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT