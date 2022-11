annonse

Forrige uke erklærte Europas folkevalgte at Russland, i praksis landets leder Vladimir Putin, er en «statssponsor av terrorisme».

Dermed rykker Putin enda et skritt nærmere tiltale for krigsforbrytelser og mulig folkemord. Flere stater og Den internasjonale domstol i Haag har allerede innledet etterforskning i fall de en dag får kloa i Putin.

I en kronikk i The Moscow Times skisserer Leonid Gozman mulige måter som Putins fall fra makten kan foregå på. Gozman er ingen hvemsomhelst, men tidligere leder av den liberalkonservative partialliansen Unionen av høyrekrefter.

– Alle, kanskje unntatt Putin selv, forstår at hans regime går mot slutten. I alle fall pågår det nå i Russland diskusjoner om landets fremtid som om hverken Putin eller hans system fortsatt finnes.

– Spørsmålet er: Nøyaktig hvordan vil regimets kollaps se ut, spør Gozman innledningsvis, før han går i gang med å svare.

I likhet med flere russere, og ikke minst utenlandske observatører, trodde Gozman at Russland frem mot 2030-2040 ville utvikle seg fra kontrollert demokrati til mer vestlig folkestyre, i takt med at Russlands politikk fikk en mer diversifisert stemmegivning med flere uavhengige partier og folkevalgte.

Men dette håpet ble ettertrykkelig knust etter 24. februar, da Putin invaderte nabolandet Ukraina og strammet inn på samfunnsdebatten hjemme.

– Kreml har gjort situasjonen umulig for nesten alle opposisjonspolitikere ved å fengsle dem eller stenge dem ute fra valgdeltakelse basert på absurde begrunnelser. Folkeavstemningen om grunnlovsendringer (i juli 2020, red.anm.) og forlengelse av Putins styre viste selv de mest optimistiske observatørene at regimet ikke bryr seg om hva noen synes, skriver Gozman videre.

Likeså avskriver Gozman scenariet hvor regimet ville bukke under for folkelig press, gjerne i form av en revolusjon sprunget ut fra gatene. Ifølge Gozman har de ni seneste månedene fått «snakket om revolusjon til å fremstå som ren fantasi».

Gozman mener Russlands systemkritiske opposisjon er uaktuell fordi de oppfattes som sterkt assosiert med Vesten og Nato, samtidig som russere flest – og det meste av eliten – støtter Putin i hans påståtte kamp mot Vesten og Nato.

Palasskupp – at sentrale politikere, byråkrater og oligarker overtaler eller tvinger Putin til å gå av – har Gozman heller ingen større tro på, selv ikke med enda verre militære tap i Ukraina. Grunnen er at den som foreslår noe slikt til Putin, løper stor personlig risiko. Dessuten vet Putin, blant annet av erfaring fra Kasakhstan i 2019, at garantier gitt i bytte mot fratreden ofte har vist seg å ha veldig kort holdbarhet.

Nei, se heller til Jugoslavia og Slobodan Milosevic, foreslår Gozman. I Beograd satt den serbiske presidenten trygt også i årene etter at krigsforbrytertribunalet tok ut tiltale for folkemord i 1999. Men i 2001 snudde situasjonen seg brått. Serbia overleverte Milosevic til Haag, og i 2002 startet rettssaken.

– Et enda mer skremmende eksempel for Putin er Jugoslavias tidligere president Slobodan Milosevic, som ble sendt til Haag av sitt eget folk for å tiltales, avslutter Gozman, som dermed åpner for at vi kan få se Vladimir Putin på tiltalebenken i Haag ikke nå, men kanskje om ti år. Putin er i dag 70 år gammel.

