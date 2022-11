annonse

Ukraina har lenge etterspurt det høyteknologiske israelske anti-drone- og anti-missilsystemet «Iron Dome», men så langt har Israel nektet. Vil det forandre seg nå?

Etter valgresultatet i Israel tidligere denne måneden, har den israelske veteranpolitikeren og mangeårige lederen av Likud-partiet, Benjamin Netanyahu, fått i oppgave å danne en ny regjering. Ettersom Israels religiøse høyreside gjorde det spesielt godt i valget, har Netanyahu invitert dem alle til å danne en ny koalisjonsregjering under ledelse av Likud-partiet.

Med utvilsomt den mest høyreorienterte regjeringen i Israels historie, er landet derfor spådd til å ta en seriøs vending til høyre innen en lang rekke politiske, sosiale, religiøse, økonomiske og sikkerhetsrelaterte spørsmål. Men nøyaktig hvordan vil denne nye religiøst-orienterte regjeringen påvirke naturen til Israels sekulære samfunn, og hva slags politikk vil den sannsynligvis føre?

Resett har kontaktet den fremtredende israelske politiske kommentatoren og mangeårige Likud-medlemmet, Ariel Bulshtein, for å få hans perspektiver på disse spørsmålene. Bulshtein har en fast avisspalte i Israels største avis, Israel Hayom, hvor han kommenterer et bredt spekter av politiske saker. Videre, som ekspert på det post-sovjetiske rom, har Bulshtein jobbet som rådgiver i alt relatert til den russisktalende verden for statsminister Benyamin Netanyahu under hans tidligere regjeringer.

På grunn av lengden på intervjuet vil det deles i tre deler:

Første del – om hvordan den endelige regjeringskoalisjonen vil se ut og hva den vil bety for det israelske samfunnet generelt, spesielt med hensyn til spørsmålet om religionens rolle i det offentlige liv – kan leses her.

Andre delen – om hva slags innenrikspolitikk regjeringen vil føre, med hensyn til tre svært viktige saker: Foreslåtte juridiske reformer, forholdet til Israels arabiske minoritet, samt den politiske fremtiden til Vestbredden – kan leses her.

Denne tredje og siste delen tar for seg hvordan Netanhayu-regjeringen vil forholde seg geopolitikk og internasjonale politiske anliggende, inkludert trusselen fra Iran, politikken vis-à-vis Russland i lys av krigen i Ukraina, samt forholdet mellom USA og Israel.

