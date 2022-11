annonse

Karen-Marie Ellefsen er trist over at Sportsrevyen legges ned og at Frp ønsker å kutte overføringene til NRK med milliarder.

Onsdag ettermiddag ble det kjent at NRK Sport legger ned det tradisjonsrike programmet Sportsrevyen, som har gått på TV i over seksti år. Det synes mangeårig NRK-profil Karen-Marie Ellefsen, som for to år siden gikk av med pensjon, er svært vemodig, skriver NRK selv på sine nettsteder.

– Jeg synes det er innmari trist. Det må jeg si, selv om alt har forandret seg og Sportsrevyen ikke har samme funksjon som den hadde da jeg begynte der, sier hun.

annonse

Hun opplyser at i starten av hennes NRK-karriere fungerte Sportsrevyen som en oppsummering av det viktigste fra sporten i helgen, men etter hvert som sportsnyhetene kom inn i flere sendinger og på digitale plattformer ble Sportsrevyen videreutviklet.

– Det ble en fin anledning til å gå bak prestasjonene og presentere utøvere, i featurereportasjer, sier Ellefsen, som synes det er synd at denne arenaen nå forsvinner.

Nedbemanning

annonse

Ellefsen forteller videre at hun har forventet at NRK ville nedbemanne etter statskanalen besluttet å flytte fra Marienlyst i 2016.

Hun har også fått med seg at Frp og leder Sylvi Listhaug har foreslått å kutte bevilgningene til NRK med tre milliarder kroner, hvilket ville være en halvering av dagens budsjett.

– Jeg syns ikke noe om det. NRK har et samfunnsoppdrag, som de andre ikke har. De skal ta vare på tradisjoner og kultur, og har en statsfinansiert plikt til å sørge for et tilbud for alle. Derfor stilles det mye større krav til dem, enn til de andre mediene.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT