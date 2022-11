annonse

Mer enn 43.000 migranter har krysset Den engelske kanal til Storbritannia hittil i år, ifølge tall fra den britiske regjeringen. Flere andre nådde aldri land.

Ifølge det britiske forsvarsdepartementet, sitert av NTB, tok 884 personer den farlige overfarten over den travle skipsleia tirsdag. Migrantene var fordelt på 17 båter, med rundt 50 personer i hver gummibåt.

En 32 år gammel mann ble pågrepet i England tirsdag, siktet for forsettlig drap og menneskesmugling som følge av at 27 mennesker druknet i et forsøk på å krysse Den engelske kanal i fjor.

annonse

Alle unntatt to personer om bord måtte bøte med livet som følge av at gummibåten sank, mens fire personer er fortsatt savnet. Den siktede risikerer å bli utlevert til Frankrike.

Tidligere denne måneden signerte britenes innenriksminister Suella Braverman og hennes franske motpart Gérald Darmanin en avtale som innebærer at flere franske politifolk skal patruljere strendene i Normandie for å hindre at småbåter med migranter legger ut derfra.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT