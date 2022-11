annonse

Ved å velge Moskva som destinasjon for sitt første statsbesøk til utlandet, sender Tokajev klare signaler om at forholdet til Russland er viktig for Kasakhstan.

Det russiske nyhetsbyrået TASS melder at den kasakhiske presidenten Kassym-Jomart Tokajev tok turen til Moskva mandag for å møte Russlands president Vladimir Putin. Dette er Tokajevs første utenlandsreise siden han ble gjenvalgt som Kazakhstans president forrige uke.

– Dagens besøk er av spesiell betydning: Det er Kassym-Jomarts første besøk etter å ha blitt gjenvalgt som president i Kasakhstan, og det er av symbolsk betydning, for det understreker den spesielle karakteren til våre relasjoner. Det setter vi stor pris på, sa Putin i en uttalelse.

Russlands president roste deretter de økonomiske båndene mellom de to landene:

­– Vi bruker alltid møtene våre til å diskutere den nåværende utviklingen. Vi diskuterer først og fremst økonomi, fordi det har vært grunnlaget for våre andre suksesser på tvers av ulike felt. Vi så en økning i handelen i 2021, og den har vokst jevnt og trutt i 2022 også. Vi har jobbet både i våre tradisjonelle og høyteknologiske sfærer som er avgjørende for fremtiden, sa han.

Tokajev, på sin side, bekreftet viktigheten av besøket og sluttet seg til Putins oppfordring om å utdype det bilaterale økonomiske forholdet.

– Dette er mitt første utenlandsbesøk etter denne begivenheten (valget), og det har i seg selv politisk betydning og selvfølgelig en viss symbolikk. For Kasakhstan, er òg har Russland alltid vært en strategisk partner, sa han.

Uklarheter

Tokajevs besøk kommer på et turbulent tidspunkt for Russlands eurasiske partnere, som prøver å navigere seg i et nytt sikkerhetsklima forårsaket av krigen i Ukraina.

I etterkant av den russiske invasjonen av Ukraina, har den kasakhiske presidenten tatt flere skritt for å distansere seg fra Moskva innen en rekke felt, men fortsatt samarbeidet med Russland på andre områder. Målet er å forfølge det hans administrasjon beskriver som en «multivektor»-utenrikspolitikk – å balansere mellom Russland, Kina og Vesten.

Selv om Tokajev har opprettholdt nære forsvars- og økonomiske bånd med Moskva siden den russiske invasjonen ble iverksatt, har Kasakhstan tidligere sendt humanitær hjelp til Kyiv og heller ikke anerkjent Russlands annektering av fire ukrainske regioner.

Fred

I forrige uke under et toppmøte i Den kollektive sikkerhetspakten (CSTO), en russisk-ledet militær allianse sammensatt av seks post-sovjetiske stater, ba Tokajev om en slutt på krigen i Ukraina:

– Når det gjelder Ukraina, tror jeg at tiden er inne for en felles kollektiv søken etter en fredsformel. Enhver krig ender med fredsforhandlinger. Enhver sjanse må gripes for å oppnå i det minste en våpenhvile, Vi må ikke la det russiske og ukrainske broderfolket skilles med gjensidige uhelbredete sår som varer i flere titalls eller hundrevis av år, sa han ifølge Reuters.

