annonse

Det handler ikke om at vedkommende ikke er glad i barn, men hun orker ikke å gå med mammahjerte inn en framtid med en mulig klimakollaps.

Fenomenet #BirthStrike sprer seg i andre land. De vil ikke ha barn fordi de mener vi står foran en eksistens truende klimakrise, en krise som skyldes politikere og slappe tiltak.

Nyhetene er preget av energikriser, pandemier, matmangel, vannmangel, krig og uroligheter gir dystre fremtidsutsikter. Derfor har den 30 år gamle studenten og klimaaktivisten Anne Bjørg bestemt seg for å ikke få barn.

annonse

– Det er et personlig valg, og det handler ikke om at jeg ikke er glad i barn, snarere tvert imot. Jeg har tanteunger og en lillebror på 9 år som jeg er veldig glad i. Men jeg er alvorlig bekymret for fremtiden.

Saken fortsetter.

annonse

Å ha hovedansvar for barn i en mulig klimakollaps, et samfunn der de trygge rammene forsvinner føles ikke bra, sier hun til Dagsavisen.

– Livet er sammensatt og komplisert, og mange faktorer spiller inn, men miljøengasjementet mitt er så klart en stor grunn til at jeg kvier meg nå.

Hun engasjerer seg i klimasaken, men hennes egen påvirkningskraft til å gjøre framtiden trygg for et barn er liten, og ansvaret for et barn er så stort.

– Det er også noen som snakker om den negative klimaeffekten av å få barn og at det allerede er for mange mennesker i verden, men det er forbruksnivå og ikke overbefolkning i seg selv som er den største trusselen for klimaet i dag, og det er lett å havne inne på et økofascistisk spor om man begynner å tenke slik, sier hun.

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT