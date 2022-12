annonse

Tysklands parlament har fastslått at hungersnøden i Ukraina på 1930-tallet som ble forårsaket av den sovjetiske lederen Joseph Stalin utgjør et folkemord.

Ifølge Deutsche Welle, slo Bundestag onsdag fast at Holdemor utgjorde en «forbrytelse mot menneskeheten», at «den politiske ledelsen i Sovjetunionen under Josef Stalin var ansvarlig for det.» Resolusjonen kommer samtidig som Ukraina anklager Russland bruker lignende taktikker i sin krig i dag.

De tre partiene i forbundskansler Olaf Scholz’ regjeringskoalisjon, Sosialdemokratene, De grønne og Fridemokratene, samt de viktigste opposisjonelle partiene, Kristendemokratene CDU og CSU stemte alle for resolusjonen.

– Drap som følge av sult hadde også som mål å politisk undertrykke ukrainsk nasjonal identitet, ukrainsk kultur og språk, sa lovgiver i De grønne Robin Wagener til det tyske parlamentet.

– Parallellene med i dag er umulig å ignorere, la han til, med referanse til hva som skjer i Ukraina i dag.

Poenget ble gjentatt av flere andre talere, litt over ni måneder inn i Russlands angrepskrig mot Ukraina, inkludert av CDU-lovgiveren Volker Ullrich.

– Russlands nåværende angrepskrig mot Ukraina føyer seg i rekken til denne historiske tradisjonen, sa han.

Hva var Holodomor?

Holodomor kan grovt oversettes fra ukrainsk «til død ved sult» og er Ukrainas beskrivelse av de anslagsvis fire millioner menneskene som døde under hungersnøden i landet i perioden 1932-33.

I november 1932 sendte den sovjetiske lederen Joseph Stalin politiet for å beslaglegge alt av korn og husdyr fra nylig kollektiviserte ukrainske gårder, inkludert frøet som var nødvendig for å plante neste avling. Som et direkte resultat av denne poltikken, døde flere millioner ukrainere.

I 2006 klassifiserte det ukrainske parlamentet Holodomor som et folkemord mot landets folk.

Russland avviser kategorisk et det var et folkemord, og argumenterer med at det ikke bare var ukrainere, men også russere, kasakhere, Volga-tyskere og andre som ble ofre for massehungersnød i Sovjetunionen på begynnelsen av 1930-tallet.

Russlands invasjon av Ukraina

I helgen anklaget den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj Russland for å bruke lignende taktikker i krigen mot Ukraina i dag.

– En gang ønsket de å ødelegge oss med sult, nå, med mørke og kulde. Vi kan ikke bli knust, skrev Zelenskyj på Telegram.

Russland har bevisst gått etter kritisk infrastruktur over hele Ukraina de siste ukene gjennom bølger av luftangrep, som har utløst omfattende strømbrudd og drept sivile i hopetall.

Onsdagens resolusjon oppfordrer blant annet den tyske regjeringen til å jobbe mot «ethvert forsøk på å spre en ensidig russisk historiefortelling» og å fortsette å støtte Ukraina som et «offer for den nåværende krigen».

Ifølge Holodomor-museet i Kyiv har 16 stater i tillegg til Ukraina så langt anerkjent hungersnøden som folkemord: Australia, Ecuador, Estland, Canada, Colombia, Georgia, Ungarn, Latvia, Litauen, Mexico, Paraguay, Peru, Polen, Portugal, USA og Vatikanet.

