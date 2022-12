annonse

Den gode, tradisjonelle julesylta er ikke hva den en gang var.

Nå blir nemlig også klassisk julemat som juleskinke, julepølser og julesylte i økende grad enten appropriert av veganere eller strippet for ordet jul.

Hos NorgesGruppen, som driver kjedene Bunnpris, Joker, Kiwi og Meny, lanserer de nå en sylte som både er kjøttfri og livssynsnøytral.

Vel å merke er emballasjen illustrert med litt julepynt. Men selve produktet kalles «Vegansk sylte», og selges under den egne merkevaren Folkets.

– Det står tydelig på pakken at produktet er vegansk, så det skal være ganske liten fare for at noen her lar seg villede, sier NorgesGruppen til TV 2.

– Likevel, vi skal være ærlige om at dette er for oss et relativt nytt marked som vi prøver oss frem i, og vi avviser ikke kritikken uten videre, men tar den med oss når vi sammen med våre leverandører skal utvikle nye produkter.

Hos landbruksfolket og vegetar-entusiaster er mottakelsen ulik. Anders Nordstad, tidligere generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, tar i bruk sarkasme når han skal kommunisere sin lave begeistring for nyheten.

– Løp og kjøp! Dette blir nok en sikker vinner på norske frokostbord i romjula, skriver landbruksbloggeren i et innlegg på Facebook.

Bærekraft-influencer Hanne-Lene Dahlgren legger på sin side mindre vekt på varens innhold, og er mer opptatt av bruksmåten. Hun poengterer at navn som vegansk sylte indikerer hvor og hvordan det aktuelle produktet skal brukes.

– Jeg mener at når det heter vegansk sylte så vet man hvordan man skal bruke produktet. Navngivning på produkter i dagligvare handler om å kommunisere smart om bruksområde, sier Dahlgren til TV 2.

