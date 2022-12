annonse

Vi har lite kunnskap om hvordan innvandrerkvinner bruker den norske naturen. Samtidig kan naturen være bra for deres psykiske helse.

Å være trygg og ha kontroll var en forutsetning for å oppsøke den norske naturen, og for mange av kvinnene i studien var skogen forbundet med frykt.

Det skriver Forskning.no. I de fleste tilfeller beskrev kvinnene en frykt for overfall, men mange var også redde for å gå seg vill.

Innvandrerkvinnene opplyste i studien at de ikke besøkte skogen i hjemlandet, hvert fall ikke alene. Grunnen var lite skog eller at det var assosiert med soldater og døde kropper. Dessuten var det å besøke skogen aleneikke kulturelt akseptabelt for kvinner.

Noen av innvandrerkvinnene etterlyste norske turvenninner, for å lære seg språket og litt om Norge, men de mente det var vanskelig å bli kjent med nordmenn.

Flere innvandrerkvinner mente at de besøkte naturen mindre enn de ønsket på grunn av følelsen av mental tretthet. Andre forklart det med lange dager fylt med arbeid, norskopplæring og språkopplæringspraksis. For noen kunne mangelen på energi spores tilbake til en lang og vanskelig periode som flyktning i Norge.

En følte seg forvirret etter ankomsten til Norge og forsto svært lite av det nye språket og det sosiale systemet. Hun ble stresset ved å prøve å leve på «den norske måten», hvor alt skulle planlegges og organiseres i god tid.

Saken fortsetter.

Bak studien står Catherine Lorentzen, hun har lenge forsket på folkehelse, fysisk aktivitet og innvandrere, og tror det skal lite til for å få flere innvandrerkvinner til å ta i bruk naturen.

– Det trenger verken å være kostnadskrevende eller kreve lange prosesser. Studien vår tyder på at økt informasjon til målgruppen kan være det første og enkleste tiltaket, sier hun.

Lorentzen sier også at mange ikke hadde kjennskap til at det eksisterte turgrupper spesielt tilrettelagt for innvandrere.

