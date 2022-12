annonse

Det er ikke bare i Ukraina folk opplever russiske droner og missiler på nært hold.

Nå skal droner også settes inn mot Russlands egne borgere. Og det er ikke hvilke droner som helst, men droner som skal kunne oppløse folkemengder.

Det er Kartsev Forskningsinstitutt for computer-systemer (NIIVK) som står bak nyvinningen. Allerede neste år skal antidemonstrant-dronen settes i produksjon.

Dronen har fått det treffende navnet Geithams, en av de største artene i stikkeveps-familien. Det er uklart om dronen rent fysisk kan oppløse demonstrasjoner.

Dronen blir imidlertid utstyrt med både ultralyd – høy lyd som voksne ikke kan høre og som dermed kanskje er myntet på ungdom – og infralyd, som heller ikke er særlig hørbart, men som kan gi fysiske reaksjoner som kvalme, hørsels- og synsforstyrrelser.

The Moscow Times tolker antidemonstrant-dronen som at Russlands elite skal ha innsett at demonstrasjonene mot Putin-regimet neppe kommer til å dø ut av seg selv, selv ikke etter årets innføring av drakoniske bøte- og fengselsstraffer for enhver kritikk.

Antidemonstrant-dronen skal selvsagt også kunne samle inn bildedata. Den supplerer dermed Moskvas intrikate system for ansiktsgjenkjenning, hvor kameraer på metroen, taxier og gata på sekundet kan kobles opp mot politiets og etterretningens databaser.

