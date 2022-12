annonse

Sent på høsten offentliggjør Medietilsynet hvem som får pressestøtte og hvor mye de eventuelt får. Dette stiller redaktøren i Medier24 seg kritisk til.

– Fredag morgen sto jeg opp uten å vite om vi måtte si opp folk eller om vi kunne oppbemanne til neste år, skriver redaktør Cornelia Kristiansen i Medier24, og forteller om sin opplevelse:

– Da tallene kom, viste det seg at vi var blant de heldige. Vi fikk 3,9 millioner, 500 000 kroner mer enn i fjor. Hadde vi fått 500 000 mindre, hadde det blitt tøft. På sikt er målet å lage avis uten pressestøtte, men i den fasen vi er i nå, trenger vi den for å kunne bygge videre.

Kristiansen skriver videre at det ble en lettelse for dem, mens Dagsavisen derimot fikk seks millioner kroner mindre enn året før. Der har redaktør Eirik Hoff Lysholm varslet oppsigelser og at det blir mindre papiravis.

– Lysholm mente også det blir «for uforutsigbart når beløpene kan endres så mye basert på om det kommer inn nye aviser eller ikke», og foreslo at man får tildelingen ett år i forveien, da man faktisk lager budsjettene, skriver Kristiansen.

Redaktøren i Medier24 sier at det forslaget støttes av mange mottakere av pressestøtte og at det bør være et minstekrav.

– Selv de mest innbitte pressestøttemotstanderne må forstå at å drive en bedrift med såpass mye usikkerhet, er vanskelig. Og at tidspunktet for tildelingen skaper ekstra problemer, mener hun.

Til orientering så søkte Resett i år om pressestøtte, men fikk avslag.

