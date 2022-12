annonse

– Håpløst, sier økonomiekspert.

Budsjettenigheten mellom regjeringen og SV, som ble kunngjort tirsdag kveld, innebærer en halvering av skatteletten for boligspareordningen for unge (BSU). De underr 34 har hittil kunnet spare 27.500 kroner i BSU. De har da fått igjen 20 prosent av dette på skatten, tilsvarende 5500 kroner.

Regjeringen vil nå endre ordningen slik at de som sparer får ti prosent i stedet for 20 igjen på skatten, noe som innebærer en innsparing for staten på 575 millioner kroner.

Kuttet er blitt sterkt kritisert fra flere hold. Men SV mener ikke at BSU er et godt og målrettet tiltak.

– Det er bra å oppmuntre til boligsparing, men BSU er i praksis en belønning til unge som allerede har godt med penger. Det er mange langt bedre og mer målrettede måter å gi unge mennesker bedre råd, og innpass på boligmarkedet sier fungerende finanspolitiske talsperson i SV, Cato Brunvand Ellingsen, til Nettavisen.

Kuttet får slakt av blant andre den profilerte økonomieksperten Hallgeir Kvadsheim.

– Jeg syns det er håpløst å kutte i en ordning for unge boligkjøpere uten å diskutere eller lansere et alternativ, sier han til Nettavisen.

