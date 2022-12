annonse

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen er fast bestemt på at Putin må stilles til ansvar.

Bakgrunnen er Vladimir Putins krigføring i Ukraina. 24. februar i år beordret den russiske presidenten invasjon av nabolandet i sør.

Folkerettslig er det en kinkig nøtt hvordan Putin og Moskvas politiske og militære lederskap skal stå til rette for sine handlinger.

Grunnen er at Russland ikke har signert traktaten om Den internasjonale straffedomstol (ICC) i Haag. Domstolen har dermed ingen jurisdiksjon over Russland, og kan i høyden felle dom over forbrytelser begått i Ukraina.

Nå tar Europa-kommisjonens president Ursula von der Leyen til orde for en særdomstol i regi av EU. Der skal Putin og hans menn etter planen kunne settes under tiltale, enten in absentia eller ved at EU fysisk får tak i dem.

– Samtidig som vi fortsetter å støtte Den internasjonale straffedomstol, foreslår vi å opprette en særdomstol med støtte fra FN for å etterforske og forfølge Russlands aggresjonsforbrytelser (crime of aggression).

Det sa Leyen i går, gjengitt av The Moscow Times. Leyen vil dermed overlate Russlands krigsforbrytelser til ICC, mens EU skal ta seg av aggresjonsforbrytelsene, altså ta Putin personlig for å ha startet angrepskrigen.

Kreml var raskt ute med å fordømme planene om å sette Putin på tiltalebenken. Talsmann Dmitrij Peskov mener en slik domstol «mangler legitimitet».

– Når det gjelder forsøk på å etablere noen slags tribunaler, vil de mangle legitimitet, vil ikke godtas av oss, og vil fordømmes av oss, uttaler Peskov i dag.

Samtidig varsler EUs utenrikssjef Josep Borrell at Russland skal få betale for skadeverket som de har begått i Ukraina, herunder bombing av strømnettet.

Det gjorde Borrell klart under utenriksministermøtet i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i den polske byen Lodz.

Borrell poengterte at det på verdensbasis er frosset verdier for 3.000 milliarder kroner tilhørende Russlands sentralbank siden 24. februar. I tillegg har EU selv frosset verdier for 200 milliarder kroner eid av russiske personer og selskaper.

– Disse midlene er frosset. Men det er en lang vei å gå fra man fryser penger til man beslaglegger dem. Vi må se på det juridiske. Men Russland må betale for gjenoppbyggingen av Ukraina, understreket Borrell, gjengitt av NTB.

