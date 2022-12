annonse

Men Linda Noor i tenketanken Minotenk slår tilbake og tror årsaken er at Ali er kvinne.

Etter at Sumaya Jirde Ali anmeldte Atle Antonsen for rasisme har hun opplevd kraftig hets, inkludert fra mange muslimer. En av de er Tommy Sharif, som skrev på Facebook at det er «haram» for muslimer å gå på bar og oppsøke steder som serverer alkohol. Sharif skrev: følgende:

«Hvis mann i tillegg lever etter islam og går i heldekkende burka, JA DA SPØR JEG, HVA F … N I H … ETE HAR du å gjøre på en bar da.»

– For en troende muslim som jeg oppfatter at Ali ønsker å være, så er det helt uhørt å dra på bar. Derfor blir jeg litt sånn usikker på om hun virkelig er en muslim eller leker at hun er muslim, svarer han til NRK, og legger dette ut etterpå:

Utsatte kvinner

Leder av tenketanken Minotenk, Linda Noor, tror årsaken til at Ali får så mye oppmerksomhet er fordi hun er kvinne.

– Det er dessverre en uting at kvinner fortere blir vurdert som uislamske, sier hun, og fortsetter:

– Muslimske kvinner er mer utsatte for hatkriminalitet. At færre tør å fortelle om hendelsene de har opplevd er kanskje det mest alvorlige ved en slik uthengingsmentalitet.

Ytre høyre og muslimer

Journalist, researcher og spaltist, Kadra Yusuf, kaller behandlingen av Ali for dobbeltmoralsk og hykleri, og mener at ytre høyre og muslimer forenes i sin hets mot kvinner:

– Først trakasseres hun av en dritafull Atle Antonsen. Når hun gjør det rette og sier fra, får hun hets for å ikke være god nok muslim, sier Yusuf til NRK, og legger til:

