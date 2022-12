annonse

Er støtte til homofiles rettigheter blitt ensbetydende med at skolebarn må paradere sammen med sadomasochister?

Spørsmålet stilles av spaltist Pål-Henrik Hagen hos Subjekt.

Bakgrunnen er at skoleetaten i Oslo kommune inviterte alle skoleklasser til å delta i årets gay pride.

Dette var det ikke alle foreldrene som bifalt, sett opp mot paradens seksualiserte natur med nakenhet, lakk og lær.

Likevel ble foreldrene fremstilt som trangsynte, fremskrittsfiendtlige homofober av Dagbladet-kommentator Marie Simonsen, mener Hagen.

Selv om oppmøtet var frivillig, poengterer Hagen at omgivelsene kan tolke barnas fravær som at foreldrene støtter diskriminering av LHBT-personer.

«Pride blir framstilt som et ideologisk tog som ender i kjønnsskifte, ikke som en feiring av likestilling og kjærlighet», skrev Simonsen.

– Hva kunne forvirre noen til å tro at Pride handler om noe mer enn feiring av likestilling og kjærlighet, spør Hagen retorisk. Han mener Simonsen uforvarende setter likhetstegn mellom homofili og seksuell dekadens.

– Det kan ha noe med at kampen for homofiles rettigheter nå innebærer at skolebarn skal paradere med sadomasochister og lære at kjønn er subjektivt.

– Simonsen snubler ut i denne åpenhetens spagat når hun må forsvare at barn skal bivåne voksne menn geleidet på gaten i hundebånd, for å kunne forsvare at tenåringer ikke skal mobbes for å være homofil.

