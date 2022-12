annonse

Den tidligere tillits- og sikkerhetssjefen i Twitter, Yoel Roth, innrømmet nylig at det sosiale medieselskapets beslutning om å sensurere historien om Hunter Bidens laptop i 2020 var en «feil».

Under en diskusjon med CNN-journalisten Kara Swisher tirsdag, sa Roth at til tross for bekymringer knyttet til sannheten til laptop-historien, nådde disse bekymringene fortsatt ikke et punkt hvor han ønsket å fjerne innholdet fra Twitter.

Innledende rapportering har antydet at det var Roth som beordret at avisartikler som omtalte den eksplosive historien fra oktober 2020 skulle sensureres, men den tidligere Twitter-sjefen sa at avgjørelsen ikke var opp til ham.

– Vi visste ikke hva vi skulle tro, vi visste ikke hva som var sant. Det var røyk, og til slutt – for meg – nådde det ikke et nivå hvor jeg var komfortabel med å fjerne dette innholdet fra Twitter, sa han.

Tweets som omtalte historien om Hunter Bidens laptop ble senere sensurert uansett.

Roth gjentok at til tross for høyberedskapsstatusen til «Big Tech» og hans personlige ansvarsfølelse for å beskytte «integriteten til konversasjoner» fra utenlandske regjeringer som forsøkte å blande seg inn i valg, nådde laptop-historien aldri et nivå hvor sensur kunne rettferdiggjøres.

– Men, så det var en feil?, spurte Swisher.

­– Etter min oppfatning, ja, svarte han.

