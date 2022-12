annonse

Kakepersonene på Stortinget vekker reaksjoner.

Stortingets eget bakeri har bakt kakemenn til glede for folkevalgte og ansatte ved nasjonalforsamlingen. Nå har de imidlertid fått et litt mindre tradisjonelt navn. På skiltene som settes opp ved varene, skal de nå kalles «kakepersoner», med en presisering under om at det både kan være «han, hun og hen».

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) bryter visstnok ut i latter når Nettavisen spør henne om det nye navnet på kakene.

– Dette vitner om kunnskapsløshet om det norske språket, sier hun.

– Menn kan betyr «kar», men betyr også «mennesker». Dette er så dumt, og så på Stortinget, av alle steder, sier hun oppgitt.

Klinge mener vi ikke må bli «historieløse og språkfattige».

– Dette blir helt misforstått politisk korrekthet. Slikt tull tyder på en mangel på respekt for det norske språket. Det er et misforstått forsøk på kjønnsnøytralitet når ord som kakemenn og lensmenn blir fjernet, mener Klinge.

Hun er ikke den eneste som er kritisk. Også redaktøren for den kristne avisen Dagen raser på Twitter.

– Nå stikker sannelig woke-gjengen fingrene ned i kakeboksene våre også, skriver han.

