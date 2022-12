annonse

iTromsø skriver i sin leder at en kloakkstrøm fra sinte hvite menn, angivelig i Resetts kommentarfelt.

– Først ble Sumaya Jirde Ali grovt og klart rasistisk sjikanert av Atle Antonsen. Så fulgte en forutsigbar kloakkstrøm i kommentarfeltene til Resett, Document og Human Rights Service, med full støtte og vel så det til komikeren Antonsen og opptrappet sjikane av forfatteren og samfunnsdebattanten Ali, skriver iTromsø på lederplass.



– Men det stoppet ikke der. Ikke denne gangen heller. At den politianmeldte, nattlige bar-hendelsen utløste aktivitet på sosiale medier, også fra norske muslimer, var jo å vente. Og for Ali selv var det kanskje ikke overraskende at en del av disse kommentarene hadde påfallende likhetstrekk med den nevnte kloakkstrømmen fra sinte hvite menn.

annonse

Avisen nevner dessuten Tommy Sharif, den kjente bildekk-kongen med en tilsynelatende sekulær profil. På Facebook hadde Sharif også skrevet om Ali.

Les også: Slår alarm om rasisme og intoleranse blant muslimer (+)

– I sitt Facebook-innlegg, typisk for reaksjonene, fastslår han [Sharif] at utesteder med alkoholservering er haram, det vil si forbudt etter Koranen. Så spørsmålet blir hva Ali hadde å gjøre på en bar, skriver avisen, og mener at noe må gjøres:

annonse

– Det må renskes opp i inngrodde holdninger, på begge fronter – noe som krever et møysommelig arbeid fra krefter som har muligheter til å få de respektive frontene i tale.

– For det må ikke herske tvil om at norske kvinner, uansett etnisk eller religiøs bakgrunn, skal kunne leve sine liv slik de selv ønsker uten frykt for å bli trakassert – av noen.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT