Snart tre år etter utbruddet av covid-19 begynner selv lydige kinesere å bli lei av stadige nedstengninger og portforbud.

For tiden pågår det forholdsvis store protester i den kinesiske folkerepublikken Kina, hvorav oppsiktsvekkende krav om at landets leder Xi Jinping må gå. Wuhan, Guangzhou og Shanghai er noen av byene hvor folk har tatt til gatene.

Grunnen er ikke bare stadige nedstengninger for å slå ned på covid-19, men også at strengt smittvern går foran andre hensyn. I regionen Xinjiang knytter protestene seg til at ti personer omkom i en brann fordi smittevern forsinket slukkingen.

Kinesiske myndigheter har stort sett satt inn harde mottiltak. Utenlands får kinesere derimot demonstrere litt friere. På dette bildet fra Malaysia hovedstad Kuala Lumpur 29. november går en kineser i rette med hjemlandets «covid-1984», en referanse til George Orwells totalitære undertrykkings- og overvåkningssamfunn.

