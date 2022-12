annonse

Selv om Belarus som oftest ligger langt under radaren i norsk presse, er det mye som skjer i landet for tiden, som fortjener å bli belyst på en grundig måte.

Ikke bare døde landets relativt pro-vestlige utenriksminister, Vladimir Makei, nylig under mystiske omstendigheter, men det fremmes også påstander om at landets president, Aleksandr Lukasjenko, ønskes død av Vladimir Putin, slik at den russiske presidenten omsider kan ta full kontroll over den belarusiske hæren og sende den inn i Ukraina.

Videre, i lys a de store demonstrasjonene mot Lukasjenkos regime i 2020 og de påfølgende vestlige sanksjonene mot Minsk, blir Belarus stadig mer avhengig av støtte fra sin «slaviske storebror», Russland, for å holde landet flytende. Putin, på sin side, ønsker å innlemme Belarus i Den russiske føderasjonen så snart som mulig, som kanskje ikke er Lukasjenkos ønskedrøm.

Så hva mener egentlig Belarus-ekspertene om Makais død, samt påstandene om at Putin ønsker Lukasjenko død? Hva med Minsks standpunkt i krigen i Ukraina – kommer Belarus til slutt å sende hæren sin inn i nabolandet i sør? Hva med den varslede politiske unionen mellom Russland og Belarus? Vil Minsk snart ble den tredje største byen i Den russiske føderasjonen?

For å få svar på disse spørsmålene, har Resett tatt kontakt med Belarus-eksperten Konrad Muzyka fra forsvarskonsulentfirmaet Rochan Consulting i Polen. Muzyka er en uavhengig forsvarsanalytiker som fokuser på Russland og Belarus. Han tilbyr omfattende og grundige analyser av belarusiske, russiske og ukrainske militære kapasiteter.

Muzyka har lang erfaring med å levere komplekse politiske og militære etterretningsvurderinger til klienter innen nasjonal sikkerhet, væpnede styrker og høytstående politiske tjenestepersoner.

– Hva mener du om utenriksminister Vladimir Makeis død? Kjent som «Broen til Vesten», går det rykter om at han har vært i hemmelig kontakt med Vesten angående krigen i Ukraina og om å hindre Belarus fra å bli innlemmet i Russland. Ble han myrdet?

– Dette er ikke noe jeg kan kommentere, fordi jeg ikke har nok kunnskap om Makeis livsstil, helsevalg, kosthold, treningsregime eller mengden stress han levde under. Med mindre mediene som fremmer denne historien vet noe jeg ikke er klar over, er det rene spekulasjoner på dette stadiet å antyde at han ble myrdet av russiske agenter, svarer Muzyka.

Han legger til at Makeis innflytelse i belarusisk politikk var svært marginal, som ikke er helt ubetydelig med tanke på dette spørsmålet:

– Men etter det jeg vet om hvordan den belarusiske staten fungerer, har det belarusiske utenriksdepartementet vært helt tilsidesatt siden opptøyene i 2020. Det har dermed ingen innvirkning på noen utenrikspolitiske beslutninger. Videre hadde det ingen som helst innvirkning på situasjonen i landet, verken internt og eksternt. Så jeg er ikke sikker på hva slags forhandlinger med Vesten Makei i så fall ville vært involvert i.

– Ifølge tenketanken «The Robert Lansing Institute» kan Kreml planlegge å likvidere Lukasjenko for å ta kontroll over den belarusiske hæren. Hvis ikke, argumenterer de med at bare trusselen om en slik handling kan tvinge ham til å bli med i krigen i Ukraina. Men hvis han sender hæren sin inn i Ukraina, kan han miste kontrollen innenlands som fører til at Belarus blir absorbert av Russland. Hva synes du om denne teorien?

– Første gang jeg hørte om denne tenketanken var nylig, da jeg så at denne analysen ble lagt ut på nettet av en polsk konto på sosiale medier. Denne artikkelen ble ikke signert, så det er ikke mulig å vite hvem som skrev den, og til hvilket formål den ble skrevet, men det er av liten betydning. Faktum er at Russland allerede kontrollerer de belarusiske væpnede styrkene, fordi de er så underutviklet, sier Muzyka.

Militæreksperten forklarer videre at den belarusiske hæren er helt avhengig av Russland for å fungere:

– De er operativt underordnet de russiske væpnede styrkene og kommandostrukturer. De gjennomfører aldri militærøvelser utover bataljonsnivået. Faktisk er de belarusiske væpnede styrkene så svake på egenhånd at hvis det blir krig, kommer de til å kjempe sammen med den russiske hæren, under kommandoen til russerne.

Han presiserer:

– Samarbeidet mellom de væpnede styrkene i de to landene er derfor allerede på et svært høyt nivå. Alle belarusiske generaler går på militærskoler i Russland, så de følger russisk militærdoktrine på alle nivåer – fra taktisk til strategisk. Faktisk vil jeg ikke engang si at vi kan snakke om at Belarus bruker sine væpnede styrker på et doktrinært – eller til og med operativt – grunnlag.

Muzyka kaller derfor enhver diskusjon om at Putin prøver å bli kvitt Lukasjenko for å tilrettelegge for innlemmelsen av Belarus inn i Russland for «rene spekulasjoner».

– Det er ingen informasjon tilgjengelig om det så vidt jeg vet, så det kan i prinsippet handle om to ting slik jeg ser det. En; en vestlig manglende evne til å forstå hva som skjer i Belarus og forholdet mellom Belarus og Russland. To; en slags belarusisk eller russisk psykologisk operasjon mot Vesten, men jeg er ingen ekspert på slike operasjoner, så det blir vanskelig å kommentere på.

– Hva skal til for at Lukasjenko slutter seg til Putins krig mot Ukraina?

– I Vesten antar vi at Putin har presset Lukasjenko til å bli med i krigen og at Lukasjenko alltid har nektet, men er dette virkelig tilfelle? Jeg vet virkelig ikke. Men uavhengig av dette, hva skal egentlig til for at Lukasjenko blir med i krigen og forplikter sine styrker? For at det skal skje, må Lukasjenko bestemme seg for hva han vil gjøre, sier Muzyka.

Han forklarer nærmere hvordan dynamikken i forholdet mellom Minsk og Moskva, Lukasjenko og Putin, fungerer:

¬– Så langt har Lukasjenko gjort en hårfin balanse og manøvrert ganske vellykket, men på den andre siden er dette noe han har gjort i årevis, selv når man tar Ukraina ut av sammenhengen. Han har vært ganske vellykket i å skape et «sunt» forhold til Russland, men samtidig vil jeg ikke overvurdere Putins kontroll over Lukasjenko og Putins evne til å faktisk påvirke Lukasjenkos beslutningstaking.

Muzyka fastslår likevel at Minsk er klare til å gå til krig mot Ukraina om beslutningen til slutt tas:

– Min forståelse er at hviterussere har øvd på hver eneste kapasitet som vil være nødvendig for å gå til krig – fra mobilisering og funksjon av postkontoret i krigstid, til faktisk utplassering av bataljoner samt trening av skogsstyrker (rangers). Jeg vil dermed si at de er ≈, men er dette en reell forberedelse, eller er det bare et bedrag for å binde opp den ukrainske hæren nær grensen til Belarus?

Den poliske Belarus-eksperten anerkjenner at han ikke vet svaret på dette spørsmålet, men argumenterer med at det må tas med i betraktningen at de belarusiske væpnede styrkene er små og svake, som begrenser deres relevans i tilfelle en invasjon av Ukraina:

– Hæren har svært få soldater, spesielt i operative formasjoner. Den har rundt 13.000 mann i sine regulære bakkestyrker samt 5.000 spesialstyrker. Vi snakker altså om rundt 18.000 soldater som kan gjennomføre kampoperasjoner i frontlinjen, mer eller mindre. Dette er ikke noe som er egnet eller tilstrekkelig for at Belarus kan utplassere dem i Ukraina for å utgjøre en forskjell. De ville derfor trenge å gjennomføre en militær mobilisering – og én stor én – for at de skal ha noen betydning på slagmarken.

– Det var store demonstrasjoner i Belarus mot Lukasjenko-regimet nylig i 2020. Hvis Lukasjenko sender hæren sin inn i Ukraina, kan det sette hans grep om makten i Belarus i fare?

– Hvis det ikke var for sikkerhetstjenestene generelt, ville Lukasjenko sannsynligvis blitt fordrevet fra makten i 2020, fordi det var politiet og sikkerhetstjenestene som jaget folk rundt, banket dem opp, torturerte dem, satte dem i fengsel, osv. Hele sikkerhetsapparatet – inkludert domstolene og politiet – sto bak Lukasjenko, og fulgte hans politikk om nulltoleranse for protester, svarer Muzyka.

Han legger til:

– Hvis dette er borte, så har Lukasjenko et stort problem å håndtere – et som han ikke vil være i stand til å løse. Men det finnes ingen bevis for at det finnes noen splid blant de belarusiske elitene med hensyn til deres støtte til Lukasjenko, hvis vi snakker om utviklingen og de siste hendelsene siden protestene i 2020.

– Hvis Lukasjenko sender hæren sin inn i Ukraina, vil han da fortsatt ha nok interne sikkerhetsstyrker til å opprettholde lov og orden i Belarus om nødvendig?

– Det er samtaler i Vesten som hevder at det vil være masseprotester i belarusiske gater hvis Lukasjenko sender bakkestyrkene sine inn i Ukraina, men jeg er ikke så sikker. For det første, er det ingen reell motstand mot hans styre innad i Belarus. For det andre, er alle som motsatte seg Lukasjenko i 2020 enten i fengsel eller har blitt tvunget ut av landet, sier Muzyka.

Han avviser argumentet til flere i Vesten som peker på Iran og viser til at det ikke finnes noen organisert opposisjon der, men at folk allikevel protesterer i hopetall mot regimet.

– Belarus er et mye mindre land enn Iran, og landets sikkerhetstjenester er mye mer utviklet, og dermed i stand til å dekke mer territorium. Dessuten har Lukasjenko allerede vist at hans respons på slike protester kan være ganske hensynsløs. Så hvis protester finner sted, tror jeg ikke det vil være masseprotester, men små protester som sannsynligvis vil vare i noen dager eller høyst noen uker. Og hvis det faktisk blir masseprotester, så tror jeg at de vil være kortvarige – noe à la det som skjedde i 2020.

– Det har vært samtaler om at Putin vil innlemme Belarus inn i Den russiske føderasjonen i ganske lang tid nå. Hva skjer med hensyn til den politiske unionen mellom Russland og Belarus?

– Fram til 2020 prøvde Lukasjenko å føre en mer pro-vestlig politikk, som samtidig utpekte Russland som den største trusselen mot belarusisk uavhengighet. Men denne tilnærmingen var uærlig. Denne påståtte endringen stammer fra Minsks ønske om å motta vestlige økonomiske ressurser og begrense Lukasjenkos avhengighet av Russland, sier Muzyka.

Han utdyper:

– Dette er narrativet som ble fremmet av Moskva, som påsto at Belarus visstnok var i stand til å løsrive seg fra Russland, men dette er noe som aldri ville skje. Men etter 2020 hadde Lukasjenko ikke noe annet valg enn å gi etter for Russlands press, rett og slett fordi han trengte penger for å pumpe inn i økonomien for å holde den i live.

Muzyka tror derfor ikke at Lukasjenko har noe manøvreringsrom når det gjelder økt økonomisk og militær integrasjon med Russland:

– Å gå til krig er én ting, men økende økonomisk og militær integrasjon med Russland er noe som til slutt vil skje. Jeg vet ikke nøyaktig når, for alle er veldig opptatt av krigen i Ukraina for tiden. Men jeg tror ikke at Russland er på et stadium hvor det vil gi opp planen sin om å integrere Belarus inn i Den russiske føderasjonen.

– De fleste, om ikke alle, diktatorer ser på sitt eget grep om makten som deres viktigste prioritering. Kan Lukasjenko på en eller annen måte motstå at Belarus blir absorbert av Russland, eller kommer integrasjonen til å skje uansett hva?

– Det var samtaler om at Lukasjenko skulle bli visepresident for denne politiske unionen mellom Russland og Belarus, eller formann i sikkerhetsrådet, eller noe i den retning. Jeg tror han vil være fornøyd å gå frem med unionen så lenge han blir nestkommanderende, men vi vet også at Lukasjenko har et stort ego, noe som kan være litt problematisk i denne sammenhengen, argumenterer Muzyka.

Den polske Belarus-eksperten viser til Lukasjenkos oppførsel på et toppmøte i Den kollektive sikkerhetspakten (CSTO) i Jerevan, Armenia i forrige uke for å illustrere poenget sitt:¨

– Jeg så for eksempel nylig Lukasjenkos kunngjøring etter CSTO-møtet i forrige uke, hvor han ønsket å presentere seg selv som en viktig tøffing. Så han prøver definitivt å slå over vektklassen sin, men det er ganske absurd, fordi alle vet at den belarusiske innvirkningen på alt relatert til russisk politikk i beste fall er marginal.

Muzyka fortsetter:

– Kanskje han derfor ikke vil ønske å gi fra seg stillingen som president i Belarus for å ta en stilling som visepresident, eller hva som eventuelt til slutt blir tilbudt ham av Russland. Men igjen, alt vil avhenge av hvordan forholdet mellom Russland og Belarus generelt utvikler seg fremover, selv om vi fjerner Putin og Lukasjenko fra ligningen.

Han konkluderer:

– For hvis ting begynner å bevege seg i den retningen at begge stater vil integreres dypere med hverandre, så vil den naturlige utviklingen være å integrere Lukasjenko og de høyere echelonene i det belarusiske maktetablissementet inn i maktstrukturene i Russland. Men jeg har ingen anslag på hvordan dette vil utvikle seg.

– Hvis Russland fortsetter å sine skuffende prestasjoner på slagmarken i Ukraina, kan det påvirke Moskvas mål om å integrere Belarus inn i Den russiske føderasjonen, eller er disse forholdene ikke knyttet sammen?

– Militært er Russland og Belarus allerede integrert. Det er det absolutt ingen tvil om. Belarus kan fortsatt gjøre noe militært på egenhånd på det taktiske nivået, men det er nesten irrelevant. Det som virkelig betyr noe er utveksling av informasjon på generalstabsnivå, samt operativ kommando. Dette er noe som har pågått i mange, mange år – egentlig siden Lukasjenko kom til makten, svarer Muzyka.

Han forklarer nærmere:

– Og innenfor disse to operative kommandoene har hviterusserne bare to mekaniserte formasjoner, pluss artilleristyrker. Og alt på det taktiske nivået gjøres innenfor disse kommandoene, men enhver større militærøvelse gjøres i samarbeid med Russland. Så jeg er ikke sikker på hvordan utviklingen på bakken i Ukraina vil være knyttet til den raske innlemmelsen av Belarus inn i Russland – som i prinsippet vil skape en «superstat».

Den polske Belarus-eksperten avslutter:

– Faktisk, hvis den skuffende militære utviklingen fortsetter for Russland i Ukraina, tror jeg at det er fornuftig fra Moskvas perspektiv å presse enda hardere for å gjennomføre den politiske unionen med Belarus; fordi det vil avlede oppmerksomheten fra tapene i Ukraina og den elendige prestasjonen til de russiske væpnede styrkene der, men bare tiden vil vise hva som skjer til slutt.

