Da Elon Musk nylig tok over som eier av Twitter, lovet han videre kår for ytringsfriheten.

Herunder har Musk gjenåpnet en rekke Twitter-profiler som ble suspendert under selskapets forrige ledelse, herunder kontoen til eks-president Donald Trump.

Kanye Wests konto ble også gjenåpnet i høst. Men rapperens stadige antisemittiske utfall ble for drøy kost selv for Musk, som nå har svartelistet Kanye.

– Jeg gjorde mitt beste. Likevel brøt han igjen våre regler mot oppfordring til vold. Kontoen hans skal suspenderes, forklarer Musk på Twitter i dag.

Suspensjonen kommer etter at Kanye West, alias Ye, forleden forsvarte Adolf Hitler. West mente at selv onde mennesker kan ha en god egenskap.

– Hitler hadde også bra sider. Denne mannen oppfant store veier, oppfant mikrofonen som jeg bruker som musiker.

– Du kan ikke si høyt at denne personen aldri gjorde noe bra, sa West i et intervju med nettstedet InfoWars.

Ifølge NY Post skal 45 år gamle West senest i dag ha postet bilde av et hakekors begravd inne i en davidsstjerne.

West har snakket åpent om at han sliter med psykisk sykdom, men uttalelsene hans skaper stadig bekymring, skriver NTB. Selv har West antydet at «antisemittisk» er de hvites nye dekkord for «nigger».

Samtidig melder NTB at Wests kjøp av Parler er avbrutt. Det antas å ha sammenheng med utfallene mot jøder.

