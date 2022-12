annonse

Regjeringen vil gi PST utvidede muligheter til å lagre informasjon som er åpent tilgjengelig på nett.

Lovforslaget fra regjeringen ble lagt frem i form av en proposisjon fredag. Regjeringen foreslår også å lovfeste og tydeliggjøre PSTs oppgaver som innenlands etterretningstjeneste.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) viste til at PST i dag har begrensede muligheter til å følge med på ekstremistiske digitale nettverk, under en pressekonferanse fredag.

– PST må være på internett, der trusselaktørene er. Regjeringen vil sikre at PST er i stand til å avdekke nye trusler på nett. Vi må kunne følge med på utviklingen av ekstremisme, etterretningsvirksomhet og mulige terrortrusler, sier Mehl.

Hun understreker at forslaget kun dreier seg om åpent tilgjengelig informasjon. Formålet er angivelig ikke å følge med på enkeltpersoner, men å se helheten, bedyrer justisministeren.

– PST må kunne lagre informasjon fra åpne kilder som et grunnlag for analyser og etterretningsvurderinger. Vi kan også stå overfor nye og ukjente trusler som det er viktig at PST settes i stand til å forutse, for eksempel en eventuell utvikling mot voldelig klimaekstremisme, sier hun.

– Ikke masseovervåking

Assisterende PST-sjef Hedvig Moe sier at målet med forslaget til den nye lovendringen ikke er å masseovervåke norske borgere. Hun presiserer at terskelen for å følge enkeltpersoner forblir slik den er i dag.

– Den nye hjemmelen betyr ikke at vi kan lese folks e-poster, og den betyr heller ikke at vi kan gå inn på noen fora som er beskyttet med passord eller på annen måte. Det betyr ikke at det blir andre vilkår for når vi kan følge enkeltpersoner, sier Moe.

Datatilsynet kritisk

Datatilsynet har gitt et høringssvar i saken. De stiller seg fortsatt svært kritiske til forslaget.

– Forslaget innebærer en grenseløs innsamling av opplysninger om norske borgeres aktivitet på internett, som vil gi PST et intimt innblikk i alles liv. Forslaget ser bort fra grunnleggende personvernprinsipper og mangler kontrollmekanismer som ivaretar menneskerettighetene våre på en god nok måte, skriver direktør Line Coll til NTB.

Rett 24 skriver at forslaget vil gi PST rett til å lagre hva nordmenn skriver i kommentarfelt og sosiale medier, men lagringstiden er redusert etter kritikk i høringsrunden.

Skal få lagre opplysninger i fem år

Ifølge forslaget skal PST få lagre dataopplysninger i fem år. PSTs sjef, eller andre personer i PST med mandat, kan bestemme at opplysninger skal beholdes i ytterligere fem år av gangen, men ikke lenger enn 15 år totalt. Dette innebærer en endring i paragraf 65 a i politiregisterloven.

Justisdepartementet foreslår at hjemmelen kun skal gjelde informasjon som «må antas å være nødvendig» for utarbeidelse av analyser og etterretningsvurderinger.

