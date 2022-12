annonse

Med bare tre uker igjen til jul er matkøene i Norge lengre enn noensinne, skal vi tro en rekke oppslag i mediene.

I dag er det NRK som forteller at Kirkens Bymisjon i Haugesund i år har mottatt 4.000 ønsker om julegaver, mot 1.800 ønsker i fjor.

På et av bymisjonens juletrær er det hengt opp lapper som: gutt (2) ønsker seg vintersko størrelse 26. Jente (18) ønsker seg regnjakke.

– Dette er ting de fleste har hjemme, bemerker Helene Skeie Østhus, seksjonsleder i Kirkens Bymisjon i Haugesund, overfor NRK.

Statskanalen skriver at over 500.000 nordmenn, eller snaut ti prosent av befolkningen, nå lever under fattigdomsgrensen. Da er studenter, som mottar offentlig støtte på rundt 130.000 kroner i året, ikke medregnet.

Herunder lever 115.000 barn i familier med vedvarende lav inntekt, når EUs definisjon om seksti prosent av medianinntekt legges til grunn.

Men hjelpeorganisasjonene merker ikke bare at stadig flere familier, herunder det som tidligere var økonomisk middelklasse, trenger gratis mat.

De merker også nedgang i antallet givere av penger.

Astri Pedersen, som driver foreningen «Hjerte for Menneske», sier til NRK at hun i år innledet pengeinnsamlingen allerede i oktober.

– Jeg har merket at det ikke har kommet inn like mange bidrag som tidligere år. Mange har kanskje ikke så mye å rutte med selv, sier Pedersen.

