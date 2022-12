annonse

Miljø- og samferdselsbyråd Sirin Stav sier at kommunen vil dekke halvparten av prisen på sykkelpiggdekk.



– Dette er et tilbud for alle, så her er det førstemann til mølla. Vi har satt av fire millioner, som er et betydelig beløp. Men det gjelder å være tidlig ute, sier Stav til Aftenposten, og forteller om formålet:

– Vi vil at støtten skal inspirere folk som pleier å sette syklene i kjelleren på denne tiden til å bli helårssyklister.

Byrådet i Oslo har tidligere betalt for sykkelpiggdekk, det var under vinteren 2020/2021, og pengene forsvant på noen dager.

Stav forteller at 85 prosent av dem som fikk støtte, rapporterte om en endring i vanene sine og at de også syklet neste vinter. Tre av fire som mottok støtte hadde ikke syklet om vinteren før.

– Det betyr at vi rekrutterte en del nye helårssyklister, sier hun.

– Vi har sett nå at andelen som kjører bil økte under pandemien. Derfor er det ekstra viktig å bidra til å senke terskelen for å sykle hele året.

Miljø- og samferdselsbyråden i Oslo sier at det er et veldig effektivt tiltak for å stimulere til sykling og mer miljøvennlige reiser, noe som er til gode for alle i byen.

– Det er, slik vi ser det, kostnadseffektivt, sier Stav.

