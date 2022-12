annonse

Under corona-pandemien falt nordmenns forbruksgjeld.

Hjemmekontor, stengt uteliv og restriksjoner på utenlandsreiser bidro til at Ola og Kari kunne spare mer og nedbetale mer gjeld. Fra 2019 til 2022 skrumpet nordmenns samlede forbruksgjeld inn med 25 milliarder kroner.

Så sent som i juni 2022 kunne Norsk Gjeldsinformasjon, et av selskapene som har konsesjon til å føre register over usikrede lån, notere at nordmenns forbruksgjeld falt fra 150,4 til 148,4 milliarder kroner på en måned.

Fra juli syntes trenden likevel å snu. Fellesferien dro opp nordmenns samlede forbruksgjeld til 150,3 milliarder, og fortsatte til 150,5 milliarder i september. Samtidig økte antallet skyldnere som ikke var i stand til å betale ved forfall.

Nå opplyser Norsk Gjeldsinformasjon i en pressemelding at samlet forbruksgjeld i november nådde 151,8 milliarder kroner. Daglig leder Svein Ove Karstensen er likevel ikke for bekymret, og viser til at det meste av økningen er i rentefri kreditt.

– Selv om det er en økning i forbrukslån er det positivt å se at den rentebærende kredittkortgjelden synker i en måned hvor det har vært mye salg. Vi håper at denne trenden også fortsetter i desember til tross for julehandelen som står foran oss.

De siste tolv månedene ble rentebærende kredittkortgjeld redusert med 2,5 milliarder kroner (5,3 %), mens rentefri bruk av kredittkortgjeld økte med 3 milliarder (14,2 %). I samme periode økte forbruksgjelden med 0,5 milliarder (0,3 %), hvorav forbrukslån er opp 0,5 milliarder (0,6%) og kredittkortgjeld også er opp 0,5 milliarder (0,7 %), mens betalingskort på sin side ser en svekkelse på 0,5 milliarder (-33,3 prosent).

