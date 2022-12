annonse

Jeg krever at iTromsø klarer å gjøre rede for hva moderatorene våre har sluppet gjennom i våre modererte kommentarfelt, som tilsvarer en «kloakkstrøm».

I lokalavisen iTromsø har redaksjonen sett sitt snitt til å gå til angrep på Resett, i forbindelse med Sumaya Jirde Ali. De gjør det enkelt for seg selv, ved å peke på en påstått «kloakkstrøm i kommentarfeltene til Resett». Jeg ønsker å vite hva iTromsø her refererer til. Hvis vi har en «kloakkstrøm» i våre forhåndsmodererte kommentarfelt, skal jeg love dere at det tas tak i.

Men jeg tviler litt på at det kan være så ille. Problemet i det spesifikke tilfellet med Sumaya Jirde Ali har ikke vært spesielt for Resett. Flere medier har måttet svare for stygge kommentarer og personangrep i kommentarfelt på Facebook. Det er også det eneste Resett er forsøkt kritisert for. Filter Nyheter laget en sak der de fokuserte på Facebook-kommentarfeltene til Resett, men også Document og HRS, som de nok tror at vi ligner veldig på, uten at det er noe vi kjenner oss så mye igjen i nå lenger.

Men poenget her er at de like gjerne kunne ha fokusert på Dagbladet. Eller noen andre etablerte medier. Vi har ikke muligheten til å forhåndsmoderere kommentarfelt på Facebook. Ingen av oss har det. Det betyr at det alltid vil være mulig å sitte og følge nøye med på Facebook-sidene til diverse medier, og skjermdumpe stygge kommentarer før en av våre moderatorer har rukket innom for å slette dem. Og sånn kan man lage en sak der man selektivt peker på Resett og stygge kommentarer på vår Facebook-side – selv om dette er et problem ingen medier unnslipper på Facebook. Det blir ekstra krevende for Resett, som ikke har så store ressurser som VG og andre veldig store mediehus, å følge med på Facebook hele tiden. Dette forstår nok Filter Nyheter – egentlig. Og det gjør muligens også iTromsø. Men de tar aldri høyde for det. Og de vil nok neppe heller anerkjenne de grepene vi faktisk tar, og de redaksjonelle formaningene vi kommer med, for å imøtegå hets og personangrep.

Resett har måttet stenge kommentarfelt på Facebook, altså begrense folks tilgang på å kommentere på saker om Sumaya, fordi ting har utartet, og vi ikke har hatt tid til å moderere så mye på Facebook, med all jobben moderatorene har i våre egne felt. Men vi er jo ikke alene om å ha dette Facebook-problemet.

Jeg krever at iTromsø klarer å gjøre rede for hva moderatorene våre har sluppet gjennom i våre modererte kommentarfelt, som tilsvarer en «kloakkstrøm». Altså hva vi faktisk har godtatt – ikke hva både vi og andre medier har måttet fjerne fra Facebook, der vi ikke har muligheter til å filtrere.

Filter Nyheter forsøkte i en henvendelse til meg å gi inntrykk av at kommentarene de ønsket å stille meg til ansvar for, i hovedsak var på Facebook, men også «i mindre grad» i de forhåndsmodererte kommentarfeltene våre på nettsidene. Noe av dette sistnevnte har jeg faktisk ikke sett snurten av bevis for. Hvis man påstår det, så er det falske nyheter. Hvis man ikke informerer om denne distinksjonen, så bedriver man selektiv rapportering.

Facebook-kommentarfelt er et problem for flere. Jeg vet det. Jeg har personlig blitt utsatt for en drapsoppfordring («heng henne i nærmeste lyktestolpe») i et kommentarfelt på Facebook-siden til Dagbladet. Den ble jo også liggende ute en stund, og ble først slettet da Resett kontaktet Dagbladet om den.

La meg bare være helt tydelig i Sumaya Jirde Ali-saken, en gang til. Selv om jeg vet at våre moderatorer har jobbet hardt for å rense hets og skjellsord fra våre felt spesifikt, så ser jeg generelt i sosiale medier, at det forekommer en del hets. Og det synes jeg, og staben i Resett, er helt forkastelig, og vi ønsker ikke noe av det hos oss.

Dere som bedriver personangrep mot Sumaya, dere ødelegger for alle andre som klarer å diskutere saklig. Dere gjør det mindre attraktivt for oss å ha kommentarfelt. Dere gjør at vi må bruke masse penger på å fjerne utsagn vi ikke ønsker å bli assosiert med.

Sumaya Jirde Ali var en ung jente på et utested med en venninne, som ble utsatt for noe hun absolutt aldri skulle ha blitt utsatt for. Bare fordi man er uenig med henne politisk eller om religion, så er det uforsvarlig å angripe henne som person. La henne være i fred. Hvorfor greier ikke voksne mennesker å la være å skrive noe negativt om henne som person? Hva er greia med denne fokuseringen på dette ene mennesket?

Resett må være et sted for religionskritikk. Resett skal være et sted der det er lov å diskutere og stille de vanskelige spørsmålene om vårt samfunn på makronivå. Vi ønsker ikke å være et sted der folk samles for å skrive negativt om enkeltpersoner, med visse uhederlige unntak (Hitler, Stalin, Putin, osv.). Vi verdsetter diskusjon, og vil ha kommentarfelt det folk får mene ting, enten vi er enige eller uenige selv, om ting som skjer. Vi vil ha en sivilisert debatt om sak, og gjerne om hva politikere og andre maktpersoner og influensere gjør – men ikke i usaklige, personangripende former. Vi ønsker ikke å tilrettelegge for usaklige ytringer. Ikke om det gjelder Ursula von der Leyen, Per fra Bergen, Kari fra Innlandet – eller Sumaya Jirde Ali.

De som vil ytre seg sånn bør finne seg et annet sted å uttrykke seg. Vi kommer til å slå ned på det hos oss. I de forhåndsmodererte kommentarfeltene vil ting bli fjernet, og når vi oppdager ting på Facebook, så tar vi affære. Men i sistnevnte tilfelle får vi det ikke til på forhånd.

Og jeg forventer faktisk at medier som påstår at Resett er så mye verre enn alle andre medier klarer å komme med konkrete eksempler på ting våre moderatorer faktisk har godtatt, i stedet for å prøve seg på dårlig funderte, opportunistiske angrep, som de trolig griper til fordi kreativiteten ikke er på topp.

