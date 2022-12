annonse

Ett år etter at norske velgere kastet Høyre-regjeringen til fordel for Arbeiderpartiet og Senterpartiet, vil de ha Erna Solberg tilbake som statsminister.

Det viser det sjokkerende resultatet av en meningsmåling utført av Opinion på oppdrag fra Altinget og ABC Nyheter, kan Senterpartiet notere seg en jumbo-oppslutning på 3,5 prosent – og ville dermed ha falt fra Stortinget hvis det var valg i dag.

Høyre topper på sin side målingen med støtte fra hele 31,6 prosent av responsentene, langt over Arbeiderpartiets 17,4 prosent.

Nå advarer Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet og Norges finansminister, mot å tro at Erna Solbergs styre er så mye bedre.

Vedum har nemlig lest Høyres alternative statsbudsjett for 2023, og merker seg at partiet vil øke avgiftene på både mat og drivstoff.

I tillegg til en ny avgift på melk og kjøtt ser Høyre for seg å øke avgiftene på bensin, diesel og anleggsdiesel med henholdsvis 48 øre, 80 øre og 2,26 kroner mer enn regjeringens eget forslag til statsbudsjett legger opp til.

– Det er en enorm økning. Det er ikke det anleggsbransjen trenger nå. Det har vært et ganske krevende år for dem, på grunn av prisvekst, sier Vedum til Nettavisen med henblikk på prisen på anleggsdiesel.

– De skal også ha en ny avgift på vanlig drikkemelk og på kjøtt. De har en avgiftsprofil som rammer vanlige folk og små næringsdrivende, advarer Vedum.

Nettavisen skriver at både regjeringen og Høyre vil øke CO₂-avgiften på drivstoff, men likevel slik at regjeringen holder avgiften uendret for diesel.

Videre vil regjeringen og finansminister Vedum øke trafikkforsikrings-avgiften med rundt 80 kroner i året, mens Høyre ønsker å redusere satsen.

