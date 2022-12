annonse

Antirasistisk Senter (ARS) mener at Atle Antonsen bør tiltales for utfallet mot Sumaya Jirde Ali på et utested i Oslo, og har klaget på at anmeldelsen ble henlagt.

Ifølge NTB, skal Antonsen ha sagt «du er for mørk/mørkhudet til å være her», og senteret mener dette bør være grunn til å straffeforfølge komikeren for brudd på rasismeparagrafen.

– Straffelovens paragraf 185 er ment å beskytte samfunnet, og ikke først og fremst enkeltindividet, og må tolkes ut fra dette, heter det i klagen, som er sendt til Oslo statsadvokatembete.

annonse

Det er opp til Riksadvokaten å avgjøre om klagen tas til følge.

– Kvalifisert krenkende

Ali anmeldte Antonsen etter hendelsen, men statsadvokaten henla saken på bevisets stilling. Dette innebærer at statsadvokaten mener det ikke kan bevis hinsides rimelig tvil at den kjente komikeren begikk noe straffbart, men ARS er uenig i denne vurderingen:

– Vi mener at utsagnet ut fra rettspraksis er «kvalifisert krenkende» og en «nedvurdering av menneskeverd», skriver senteret i en epost til NTB.

annonse

De mener uttalelsene blant annet bringer tankene til apartheid og segregering i USA.

Fredag ettermiddag var advokaten ennå ikke kjent med at Antirasistisk Senter hadde klaget på henleggelsen.

– Vi avventer å kommentere klagen til vi har fått sett nærmere på den, sier hun til NTB.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT