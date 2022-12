annonse

Høyteknologiske B-21 Raider er det første nye bombeflyet til Det amerikanske luftforsvaret på over 30 år.

Breaking Defense melder at den etterlengtede avdukingen av US Air Force nyeste stealth-bombefly, Northrop Grummans B-21 Raider, omsider fant sted under en utrullingsseremoni fredag ved produsenten Northrop Grummans anlegg i Palmdale, California.

– Flyet vil være ryggraden til amerikansk luftmakt og representerer en ny æra innen teknologi for nasjonalt forsvar, sa Northrop-sjef Kathy Warden innledningsvis, før selve avdukingsseremonien startet.

annonse

Så ble det glatte sølvsløret som tildekket bombeflyet trukket tilbake til majestetisk orkestermusikk. Med en blå og hvit bakgrunnsbelysning, ble B-21 deretter tauet halvveis ut av hangaren, sannsynligvis for å sikre at sensitive designelementer på baksiden av flyet forble skjult.

Det nye bombeflyet hadde allerede luftvåpenmerker, inkludert en «0001», som indikerer statusen som den første i en serie og «ED» for flyets fremtidige hjembase – Edwards Air Force Base.

Spesifikasjoner

annonse

B-21 omtales som en «flygende vinge» som har flere likheter med forgjengeren B-2, men designet på førstnevnte har noen markante forskjeller fra sistnevnte – inkludert luftinnløpene til flyskroget og mindre vinduer.

USA forsvarsminister, Lloyd Austin, var til stede under avdukingsseremonien hvor han fremhevet bombeflyets rekkevidde, stealth-egenskaper og holdbarhet.

– Det ser imponerende ut, men det som er under rammen og «romalder»-belegget er enda mer imponerende, sa han og la til:

– Selv de mest sofistikerte luftvernsystemene vil slite med å oppdage B-21 på himmelen.

Les også: Det revolusjonerende B-21 stealth-bombeflyet snart operasjonelt

annonse

Når det gjelder flyets rekkevidde, antydet Austin at den kan være enda lengre enn B-2-ene, B-1-ene og B-52-ene, som utgjør ryggraden til det amerikanske luftforsvarets gamle bombeflyflåte:

– Ingen andre langdistansebombere kan måle seg når det kommer til effektivitet. Det trenger ikke å være basert på spesielle steder, og det vil ikke trenge logistisk støtte for å true ethvert mål, sa han.

Austin nevnte også den teknologiske tilpasningsevnen til bombeflyet, designet for å enkelt kunne oppgraderes.

– B-21 Raider er designet for å levere både konvensjonell og kjernefysisk ammunisjon med formidabel presisjon. Ettersom USA fortsetter å innovere, vil dette bombeflyet være i stand til å forsvare landet vårt med våpen som ikke engang er oppfunnet ennå.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT