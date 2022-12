annonse

Leder i Reform – ressurssenter for menn har oppfordret kvinnebevegelsen til å også å kjempe for gutter og menn.

– Kvinnebevegelsen har ofte villet ha støtte fra menn i kampen for kvinners legitime krav om likestilling. Men når vi avdekker forhold der menn trenger solidaritet, er det urovekkende lite støtte å få fra den samme bevegelsen, sa Are Saastad, leder i Reform – ressurssenter for menn i et intervju i Dagsavisen.

Men det fikk en blandet mottakelse i Kvinnebevegelsen. Kvinnegruppa Ottar mener forslaget er frekt.

– Det er frekt å kreve at kvinnebevegelsen skal bruke våre små ressurser til å slåss for menns rettigheter. De fleste av oss jobber med kvinnekamp på vår egen fritid, vi har ikke mange ansatte slik Reform har, sier Ane Stø, leder i Kvinnegruppa Ottar, til Dagsavisen.

Kvinnefronten mener også at forslaget var upassende.

– Jeg synes det er litt spesielt at han ikke retter kritikken mot menn, men i stedet mot kvinnebevegelsen som er den mest underfinansierte menneskerettighetsbevegelsen i landet, sier Cathrine Linn Kristiansen, leder i Kvinnefronten, til Dagsavisen, og legger til:

– Kvinnebevegelsen har alltid kjempet for å utvide kjønnsrollene. Det gjelder for både kvinner og menn.

Hun er slettes ikke enig at de viktigste kampene for kvinners likestilling er vunnet.

– Kvinners likestilling er overhodet ikke vunnet. Ikke i Norge og ikke noe sted i verden. Når en av ti kvinner blir voldtatt, og 80 prosent av sakene blir henlagt så har ikke kvinner rettssikkerhet, sier hun.

