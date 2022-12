annonse

Sverige har utlevert et medlem av den kurdiske gruppen PKK til Tyrkia.

NTB melder at Mahmut Tat, som er dømt til fengsel i seks år og ti måneder i Tyrkia for medlemskap i Kurdistans arbeiderparti (PKK), er utlevert til Tyrkia.

Tyrkia, EU og USA regner PKK som en terrororganisasjon.

Tat flyktet til Sverige i 2015, men svenske myndigheter har avvist asylsøknaden.

Fredag kveld kom han til Istanbul, etter å ha blitt pågrepet av svensk politi, ifølge det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu.

Tyrkia har anklaget Sverige og Finland for å gi beskyttelse til kurdere som Tyrkia anser som terrorister. I denne sammenhengen krever Ankara at Stockholm og Helsinki utleverer kurdere og eksil-tyrkere som tyrkiske myndigheter ser på som en trussel for å godkjenne de nordiske landenes Nato-søknader.

