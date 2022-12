annonse

Er du uvaksinert mot covid-19, eller ønsker du av andre grunner ikke å motta blod fra noen som er vaksinert?

Historikken bør være kjent for de fleste: I begynnelsen av 2020 brøt viruset Sars-CoV-2 ut. Viruset forårsaker smitten Covid-19, som har vist seg dødelig særlig for eldre og syke samt personer med nedsatt immunforsvar.

I mars samme år erklærte Verdens Helseorganisasjon Covid-19 som global pandemi, fulgt av omfattende nedstengninger og andre slags smitteverntiltak i de fleste vestlige land. Det rammet forståelig nok økonomien.

I hui og hast ble det derfor utviklet vaksiner som skulle kunne gi immunitet mot Covid-19. Etter å ha fått nødgodkjenning ble vaksinene lansert i slutten av 2020. Her i Norge ankom det første partiet 26. desember.

To år senere har over 4,3 millioner nordmenn minst mottatt en vaksinedose mot Covid-19, mens fire millioner har to doser.

Hele tre millioner av oss har dessuten fått en booster, altså en tredje oppfriskningsdose, viser statistikk fra Folkehelseinstituttet.

Det er bra for folkehelsen, sier myndighetene. Samtidig har det strammet inn mulighetene for den som vil ha uvaksinert partner eller blodoverføring.

Nå er den påståtte redningen her. I Sveits har en ideell organisasjon nå tilrettelagt for bloddonasjon fra ikke-vaksinerte. De beskriver seg som en non-profit som overlever på medlemskontingent og pengegaver.

SafeBlood Donation har base i Zürich, og reklamerer med å kunne koble deg med uvaksinerte bloddonorer i seksti land.

Det er helse- og livsstilsavisen Hemali som først skrev om saken. Gjennom SafeBlood Donations database kan du finne uvaksinert blodgiver etter dine preferanser – og både uvaksinerte og vaksinerte er velkommen.

I databasen gir et søk på donorer med blodtype A+ 723 treff, mens 97 donorer kan tilby blodtype 0-. Det trengs medlemskap for å se person- og kontaktdata.

Det er uklart om Safeblood Donation har norske medlemmer. Listen over nye medlemmer domineres av personer fra USA, UK, Canada, Belgia og Tyskland.

Til Hemali sier Blodbanken i Oslo at det, så langt de vet, ikke er grunn til å bekymre seg hvis man er uvaksinert og får blod fra vaksinert person, da «verken vaksinen eller spikeproteinet befinner seg lenge i kroppen før det nøytraliseres og brytes ned.»

