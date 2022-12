annonse

Verken Arbeiderpartiet eller Høyre er i stand til å møte forskjellskrisen vi nå ser, mener Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Moxnes anmoder regjeringspartiene Ap og Senterpartiet støtte opp om Rødts forslag om å gi ekstra penger til sosialhjelpsmottakere og 30 millioner kroner mer til organisasjoner som jobber for å hjelpe dem som har minst

– Dette er minimumstiltak som alle partiene på Stortinget burde kunne støtte, sa Moxnes i sin tale til partiets landsstyre lørdag.

Han roser regjeringen for lovende takter i arbeidet med en ny lakseskatt. Men de store skatteinntektene som regjeringen henter inn til statskassa, kaller han for «pengeflytting» og viser til at dette kommer fra kraftprodusentene som tjener mye på de høye strømprisene.

Rødt kritiserer regjeringen for å ikke øke selskapsskatten. Partiet ønsker dessuten å hente inn mer skatt fra store formuer og utbytte.

– Det må til for å dempe ulikheten i Forskjells-Norge, mener han.

