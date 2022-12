annonse

Det amerikanske utenriksdepartementet godkjente nylig salg av flere FIM-92K Stinger-missiler til Finland.

Ifølge Defence-blog har den foreslåtte våpenpakken en estimert verdi på 380 millioner dollar og inkluderer 350 FIM-92K Stinger-missiler. USA forplikter seg også til å bistå med støtteutstyr og produksjonsstøtte, samt ingeniør, transport- og tekniske tjenester; i tillegg til andre relaterte elementer innen program- og logistikkstøtte.

– Dette foreslåtte salget vil støtte USAs utenrikspolitikk og nasjonale sikkerhet ved å forbedre sikkerheten til en pålitelig partner som er en viktig kraft for politisk stabilitet og økonomisk fremgang i Europa, sier Defense Security Cooperation Agency i en kunngjøring.

– Det er avgjørende for USAs nasjonale interesse å hjelpe Finland med å utvikle og opprettholde en sterk og klar selvforsvarsevne, heter det videre.

Allsidig og pålitelig

FIM-92 Stinger er et Man-Portable Air-Defense System (MANPADS) som fungerer som et infrarødt målsøkende overflate-til-luft-missil (SAM). Det kan tilpasses til å monteres på en lang rekke bakkekjøretøyer og helikoptre (som en AAM). Utviklet i USA, gikk den inn i tjeneste i 1981 og brukes av militærene i USA og 31 andre land.

Stinger er kjent for å være et svært effektiv, billig, allsidig og pålitelig MANPADS. Luftvernsystemet har blant annet vært helt avgjørende for at Russland ikke har klart å opprette herredømme over ukrainsk luftrom i den snart 10 måneder lange krigen.

