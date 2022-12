annonse

Det er aldri for sent å lære, lyder ordtaket.

Det er disse blide kvinnene i Vietnams hovedstad Hanoi et levende bevis på. Selv om deres alder spenner fra godt voksen til pensjonist, tar de villig fatt på arbeidet med å lære seg verdens mest utbredte språk.

Reuters fotograf var til stede og foreviget de tretten skoleelevene. På tavlen bak dem står det «Never too old to learn English». Klassens eldste, Thi Loc (79), er allerede i gang med å pugge verb og substantiv.

Ifølge språkskole-kjeden EFs English Proficiency Index ligger Vietnam på 60. plass av 111 når det gjelder folkets engelskkunnskaper. Til sammenligning kan Norge skilte med 4. plass, mens nederlenderne er aller best.

