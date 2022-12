annonse

SV-leder Audun Lysbakken ønsker ikke gjenvalg etter ti år i sjefsstolen.

Nå står striden om hvem som skal overta. Rogaland SV vil ha nestleder Bergstø som ny leder og Ingrid Fiskaa som ny nestleder.

Lederen i Nordland og nestlederen i Viken har trukket fram Bergstø som en god kandidat. Klassekampen har forsøkt å nå Bergstø uten hell.

Fiskaa er utenrikspolitisk talsperson for SV på Stortinget, og innvalgt fra Rogaland. Hun mener Bergstø «har det som trengs for å nå ut til enda flere av de folkene som er aller viktigst for SV».

– Det er særlig tillitsvalgte i fagbevegelsen, folk som jobber i lavlønnsyrker og folk som lever på velferdsytelser. Der har Kirsti høy troverdighet og høy tillit, oppfatter jeg, sier Fiskaa Klassekampen, og legger til:

– Jeg syns det er veldig kjekt å bli foreslått.

Fiskaa sier at hun har lyst til å være med på å bygge partiet videre til å bli et folkeparti med brei oppslutning i hele landet.

Valgkomiteen derimot har hatt et ønske om få avklart hvem som er kandidater. De har vært i kontakt med Bergstø og partiets andre nestleder, Torgeir Knag Fylkesnes og finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski, men ingen har svart om de stiller som lederkandidat.

– Det er ingen tvil om at det ville vært enklere for organisasjonen å forholde seg til dette om det var tydelig hvem som var kandidater og ikke, mener komitéleder Pål Julius Skogholt.

