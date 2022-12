annonse

Demokrater antyder at USA risiker en økonomisk kollaps hvis ikke millioner av illegale innvandrere gis amnesti og en vei til å få amerikansk statsborgerskap.

I et brev til Senatets majoritetsleder Chuck Schumer og Senatets minoritetsleder Mitch McConnell, hevder en rekke demokrater i Representantenes hus at milliarder vil gå tapt i den amerikanske økonomien – med mindre 3,3 millioner ulovlige innvandrere blir naturalisert og gis en vei til å få amerikansk statsborgerskap.

De påstår at USA vil tape 11,7 milliarder dollar årlig i økonomiske bidrag fra disse individene, som vil føre til at den føderale regjeringen kan tape så mye som 60 milliarder dollar i løpet av det neste tiåret. Som et resultat vil den amerikanske økonomien krympe med anslagsvis 280 milliarder dollar.

De argumenterer derfor med at tiden er inne for å gi disse individene permanent beskyttelse, og tar til orde for å vedta lovgivning som gir dem en vei til amerikansk statsborgerskap før USAs 117. kongress oppløses 3. januar 2023.

Demokratene kontrollerer fortsatt både Representantenes hus og Senatet, men vil miste kontrollen over førstnevnte institusjon ved inngang til det nye året.

Rekordhøy innvandring

Kritikerne av forslaget mener at det vil gi ytterligere incentiver til migranter å komme til USA, etter flere år med rekordhøy innvandring til landet.

Etter å ha vært i nedgang under Trump-årene, når USA stadig nye innvandringsrekorder ved sin sørlige grense – med godt over 2 millioner pågripelser så langt i år.

Bare i oktober, ble over 204.000 migranter som ulovlig krysset grensen mellom USA og Mexico pågrepet, som utgjør en økning på over 28 prosent fra samme periode i fjoråret hvor det tilsvarende tallet var 159.113.

Ifølge en Gallup-meningsmåling publisert i mars i år, ønsker hele 42 millioner personer i Latin-Amerika og Karibia å migrere til USA.

