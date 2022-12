annonse

Bare fordi woke-galskapen er et problem i Vesten, er ikke den andre ytterkanten noe bedre alternativ.

Fortsatt er det mulig å komme over en del kommentarer i sosiale medier der folk hyller, unnskylder eller geniforklarer Putin, i samme vending som man kritiserer «svake» europeiske politikere. Dette viser bare en grenseløs mangel på kunnskap om Russland, hvordan lov og orden fungerer og har fungert i Russland i århundrer, og hvor autoritært og illiberalt Russland er.

Til tross for at de liberale frihetsverdiene i våre land trues av woke-fascister, kommunister og islamister, er det fortsatt så utrolig mye bedre her. Å i det hele tatt stille spørsmål ved det, tyder på manglende kjennskap til politiske, sosiale og økonomiske forhold i den vide verden, og særlig i land som Russland.

annonse

Begrepet liberal har i senere år fått en ufortjent og feilaktig assosiasjon til woke og venstreradikalisme. Mange som er imot disse tingene, tar derfor avstand fra det liberale, og vi ser at det sprer seg forestillinger om et såkalt illiberalt demokrati, som vi ser vokse frem i sentral- og Øst-Europa, som for eksempel i Ungarn. For de som måtte tro på slikt, er det kanskje lett å sympatisere med Putin, som fremheves som en forsvarer for «familieverdier», og en forvrengt form for «konservatisme». Dessverre har noen fått for seg at liberalismen er problemet. Mange vet nok ikke hvor viktig de liberale verdiene har vært for Vesten.

Det liberale aspektet i det liberale demokratiet er helt essensielt for de frihetene vi i Resett støtter helhjertet opp om. Såkalt illiberalt demokrati slik vi ser vokse frem noen steder, og annet illiberalt tankegods både i og utenfor Europa, må motarbeides, om man er opptatt av enkeltindividets ukrenkelige rett til å ikke bli forfulgt og undertrykket.

Les også: Høyresiden må være tydeligere når nynazister marsjerer i Oslo

annonse

De liberale frihetsverdiene som Putin synes er så «svake» eller latterlige, er helt grunnleggende for den friheten og velferden man har sett i vestlige land over tid. Det liberale er på sett og vis også viktigere enn folkestyret. Det spiller jo ingen rolle om du som enkeltmenneske blir tyrannisert av et flertall. Ufrihet er ufrihet, og i et demokrati uten frihetsrettigheter, er det alltid en fare for at flertallet blir overbevist om at det er riktig å utsette andre mennesker for overgrep og forfølgelse. Du er bare fri på flertallets nåde. Det må jo være kjernen i tanken om et illiberalt demokrati.

Uten rett til frihet – sivile rettigheter, ytrings- og pressefrihet, en konstitusjon som begrenser hvordan en stat kan handle overfor enkeltmennesker, er ikke noe styresett, heller ikke demokratiet, i overensstemmelse med tanken om det frie mennesket. Det liberale aspektet, den klassisk liberale bagasjen fra opplysningstiden, er en helt essensiell komponent i det frie velstandssamfunnet som har vokst frem i Vesten de to forrige århundrene.

Og Russland har aldri vært et slikt samfunn. Det er et land med en fattig befolkning (i særdeleshet utenfor Moskva og St. Petersburg), som er demografisk døende, med en svært lite innovativ økonomi (en bensinstasjon med flagg og president), en stadig mer sjåvinistisk og hysterisk propaganda-maskin, med en veldig bakstreversk og mangelfull demokratisk kultur der lov og orden bare er en vits. I Russland har det ene autokratiet avløst det andre. De har aldri kjent på vestlig frihet, lov og orden, og de påfølgende godene det sofistikerte vestlige liberale demokratiet har generert. Det er et samfunn vi ikke vil sammenligne oss med.

Vi ser i en del kommentarfelt, mest på Facebook, at Putin, som et slags illiberalt ikon, har en fanskare også i Norge. De skal ha sin rett til å mene og ytre rare ting, men vi, som en privat aktør, er ikke forpliktet til å tilrettelegge for det.

Putin er en krigfører. En morder. Han og hans regime er en gjeng kleptokrater som gir blaffen i hvordan vanlige fattige russere lever, og de har ingen respekt for andre lands grenser og suverenitet, ei heller for russiske enkeltmenneskers frihet.

annonse

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT