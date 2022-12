annonse

En undersøkelse avdekker at kun 21 prosent tror på at produkter som er merket miljøvennlig, bærekraftig eller klimanøytral, faktisk er bra for miljøet.

– Folk har ikke tillit til det vi kaller grønt tomprat. Jeg har stor forståelse for at det oppleves krevende å navigere i kommunikasjonsjungelen av grønne påstander, sier administrerende direktør i Miljømerking Norge, Cathrine Pia Lund til Klassekampen.

Lund sier at undersøkelsen viser at folk begynner å irritere seg over påstander uten innhold. Hun mener at det er ikke feil å drive grønn markedsføring, men det er feil å drive grønnvasking.

Undersøkelsen er utarbeidet av Ipos for Miljømerking Norge, som driver Svanemerket. Men der er tilliten større, ettersom hele 58 prosent tror at svanemerkede produkter er miljøvennlig.

Mange oppgir at de ofte er irriterte over grønn markedsføring uten noen forklaring. De sier at det er vanskelig å vite om et produkt faktisk er miljøvennlig og at det krever en ekstra innsats å finne miljøvennlige produkter.

Lund er fornøyd med at Svanemerket ansees som et bra miljøvalg.

– Jeg vil nesten si det er oppsiktsvekkende høyt. Nettopp fordi det er en jungel med påstander der ute. Så dette er gledelig for Svanemerket. Det er en investering norske myndigheter har gjort over mange år. Man har bygd opp et godt, offisielt miljømerke som stiller de strengeste miljøkravene på markedet.

