Kongen av giftig maskulinitet, den beryktede influenceren Andrew Tate, har konvertert til islam.

– Det kom ikke ut av det blå. Noen måneder tidligere hadde Tate uttalt at «islam gjenspeiler mine meninger». Et islam som støtter Tates kvinnesyn, er ikke et islam jeg vil følge, men det var åpenbart hvorfor Tate hadde konvertert – mannssjåvinisten har et inntrykk av islam som en kvinneundertrykkende religion, skriver student, journalist og deltaker på Klassekampen-Akademiet, Bibi Fatima Musavi, i Klassekampen.

Musavi beskriver Tate som «en skalla mann iført solbriller innendørs», og peker på at han skal ha sagt at «utro kvinner er mye mer avskyelig enn utro menn, og jeg tror verden er enig med meg». Han skal også ha sagt at «enhver bok fra historien sier at promiskuøse kvinner bør bli steinet til døde, eller i det minste utestengt fra samfunnet.»

– Nå har den selverklærte «alfakongen» og internettfenomenet Andrew Tate nylig gjort det jeg minst skulle ønske han hadde gjort. Han har konvertert til islam, skriver hun, og legger til:

– Det er grunn til å ta «alfakongens» konversjon til islam seriøst. For Tates mentalitet er ikke bare dårlig, men direkte farlig for muslimske miljøer.

Kvinnen forteller at innboksen hennes ble fylt med sinte, muslimske menn. De var kritiske at hun snakket om en nylig konvertitt til islam, nå Allahs tjener, på den måten.

– Man skal jo ikke dømme noen, og aller minst de som nettopp har funnet veien til islam, skriver innsenderen, og fortsetter:

– Det som overrasket meg, er hvor raske muslimer, da særlig unge menn, var med å ta Tate inn i varmen.

