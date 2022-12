annonse

Mener staten bedriver massemord.

Nettavisen har intervjuet Vebjørn Bjelland Berg (27), som er aktivist i Stopp Oljeletingen, som har sitt utspring fra den ytterliggående klimaorganisasjonen Extinction Rebellion.

– Hvis vitenskapen og de faktisk realitetene som foreligger var tydelige nok og ofte nok, og alvoret av dette her, og kommunisert like alvorlig som koronakrisen, ville folk ha innsett det, sier Berg til avisen.

Han mener at man bør møte klimakrisen med den samme handlekraften og evnen til å tolerere tiltak, som under i koronakrisen.

Bergs egen far er oljearbeider, men på spørsmål om hvorvidt han ser det som problematisk at hans barndom er finansiert av olje, svarer han følgende:

– Det har jeg ikke makt over. Jeg har kun makt og ansvar over hva jeg gjør med det livet jeg lever nå som voksen.

Berg er ikke nådig i sin vurdering av norsk oljeindustri, herunder statens rolle i det norske oljeeventyret.

– Staten tar all risiko for alt av leteordninger. Det er et bevisst massemordsprosjekt av staten. Det hjelper ikke at vi tjener penger på å kaste bensin på bålet – vi kan ikke gjøre det likevel.

