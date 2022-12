annonse

En mann er kjørt til sykehus etter en voldshendelse på Ellingsrud i Oslo. Skadeomfanget skal være ukjent.

Vedkommende ble påtruffet på T-banen. Det var en passasjer på T-banen ved Ellingsrud som så den skadde mannen og tok kontakt med politiet.

Mannen var bevisst da han ble fraktet til sykehus, og hadde stikkskader på kroppen, ifølge politiet.

Vi har foreløpig ikke informasjon om åsted, og jobber med å få klarhet i hva som har skjedd. Forholdet har etter all sannsynlighet ikke skjedd på t- banen. Fornærmede blir kjørt til sykehus med ambulanse. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) December 4, 2022

Politiet jobber med å få klarhet i hva som har skjedd. men de tror ikke at T-banen er åstedet for hendelsen. Politiets operasjonsleder opplyser til NTB at de ikke har vært i kontakt med vitner

