Det er blitt en nasjonalsport å påpeke feil og mangler ved Jonas Gahr Støres Ap. Noen er mer meningsberettigede enn andre, skriver Rogaland Avis.

– Arbeiderpartiets målinger nede på 15- og 16-prosenttallet er kritisk svakt. For et parti som tidligere satte 36,9 prosent som krav for å gå i regjering, er de siste månedenes meningsmålinger katastrofale, skriver sjefredaktør i Dagsavisen Rogaland Avis, Bjørn G. Sæbø, og legger til:

– Dyrtid, krig og Trond Giske er ikke nok til å forklare at ørnen blant partier er blitt en pjuskete spurv.

Sæbø skriver at ulikhetene mellom Jens og Jonas er mange, Stoltenberg var en mye dyktigere lagbygger og han holdt seg med tungvektere som Svein Fjellheim fra LO og ikke minst Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

– Nå er det vanskelig å se hvem Støre har som bakkemannskap. Hvem andre enn seg selv kan statsministeren og partilederen sende ut for å ta støyten, noe en toppleder av og til må gjøre?, spør redaktøren.

Han tror at den manglende fartstiden i Ap gjør Støre er blind for egne svakheter. Han mangler et velfungerende partiapparat. Nå som Trond Giske og Hadia Tajik er ute. Så sitter Støre igjen med nestleder Bjørnar Skjæran og partisekretær Kjersti Stenseng.

Svein Fjellheim har foreslått kunnskapsminister Tonje Brenna som ny Ap-leder, Sæbø sier at hun har en partierfaring og fremstår som populær i en upopulær regjering.

– Fjellheim har i hvert fall satt i gang de interne tanke- og snakkeprosessene, og en stødig politiker som attpåtil har gått hele Ap-karriereveien er i hvert fall en sannsynlig nestlederkandidat. I første omgang, mener redaktøren i Rogaland Avis.

