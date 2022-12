annonse

Det er ingenting som ikke kan unngå en forskers søken etter et svar. Et svar altså, et som passer inn i den rådende konsensus. Ellers så kan man brått ende på ville veier.

En akademiker bør holde seg på den smale sti, ellers så kan man fort erfare en heksejakt slik som Øyvind Eikrem. Det høres ut som Storebror ser deg, men vi lever ikke i 1984. I teorien er frihet en aktet del av akademia. Men utfordringer kan oppstå hvis svaret ikke passer inn i den kompakte majoritets glansbilde.

Forskning.no skriver at vi har lite kunnskap om hvordan innvandrerkvinner bruker den norske naturen. Samtidig kan naturen være bra for deres psykiske helse. Å være trygg og ha kontroll var en forutsetning for å oppsøke den norske naturen, og for mange av kvinnene i studien var skogen forbundet med frykt.

Det må være Norge og nordmenns skyld. Selvfølgelig. Å si noe annet er rasisme. Sånn går dagene i visjonen om multikultur. Det er nordmenn det er galt med, og de som kommer hit og lever av vårt arbeid, de representerer noe bedre. De boklærdes problemstilling er at vår tradisjon med «gå i skogen» ikke passer for noen innvandrere, da må konklusjonen være at det må er vår skyld.

Men at akademikere, som har studert hele livet og ser verden fra Blindern, ikke har fått med seg noe mer. Er urovekkende. Da med tanke på innvandrere selv og det samfunnet de skal leve i. La oss tenke, hvis en ikke gidder bryr om å ha de beste meningene. Men heller forsøke å finne ut hvorfor. I gamle Norge, da vi levde under fjell eller foran tåke. Da så man ofte huldra eller mannen med ljåen. Mens i dag ser mange UFOer eller tror på klimakatastrofe, og ikke minst liker noen å gå i skogen. Men hvordan var skogen før, uberørt natur ble da sett på som skummelt, et sted mennesket ikke hadde kontroll. Der bodde det nisser og troll.

Vel da er vi tilbake til forskning. Kan det være at noen innvandrere føler at det er skumle skapninger i skogen og at de er redde. Kan noen også være mørkredde og ikke minst har vannskrekk. Fordi det er vanlig i noen land, slike steder der også religion står sterkt. Men det kan virke som om forskere ikke er å bevandret i slike forhold. Har skal alle være like, de har bosatt seg i Norge. De tror kanskje også at alle innvandrerne vil bli norske, bare de lærer oss å kjenne og da hører det med å gå i skogen.

Men det er kanskje ikke forskning, siden det passer ikke inn i nåløye.

