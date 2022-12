annonse

Konkurser har økt med 12,5 prosent fra i fjor. Bare i november var økningen på 18 prosent.

Regnskap Norge er profesjons- og bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen advarer om at norske bedrifter nå står i en svært krevende situasjon. Ekstreme strømpriser, økte skattebyrder og ikke minst rentekostnader til staten i forbindelse med koronatiltak, har ført til at mange bedrifter i sliter.

– Nei, jeg vil ikke si det er god samfunnsøkonomi med en økning i antall konkurser. Men det er naturlig at det er en del konkurser ettersom ikke alle virksomheter har en lønnsom drift, sier Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge, til Resett.

– Urimelig

Aale-Hansen konstaterer at det er særlig utfordrende for mange bedrifter nå, og at konkurstallene ser ut til å øke utover «normalen», trolig grunnet ekstraordinære kostnader.

– Det er her vi blant annet peker på hvor urimelig det er at staten skal kreve inn flere hundre millioner kroner i forsinkelsesrente som følge av tiltak staten har iverksatt, da vi blant annet hadde ny nedstengning i desember i fjor, fastslår Aale-Hansen.

– Vi ser nå at særlig reiselivs- og serveringsbransjen rammes hardt av konkurser, forteller han.

Aale-Hansen påpeker at dette er de samme bransjene som ble nektet å drive næringsvirksomhet under nedstengningen, og som nå har fått en ekstra kostnad i form av forsinkelsesrente.

– Når i tillegg ikke bare strømpriser øker, men også skattekostnader og arbeidsgiveravgiften blir det en urimelig kostnadsøkning som gjør at ellers økonomisk lønnsomme arbeidsplasser går i knestående og dessverre konkurs.

Refser staten

I en pressemelding fra Regnskap Norge er direktøren ikke nådig i sin vurdering av statens rolle i de vanskelighetene mange bedrifter nå opplever.

– Forsinkelsesrenten i forbindelse med kompensasjonsordningene under pandemien var og er urimelig. Det er kynisk og brutalt av staten å sparke bedrifter som allerede er i knestående ved å kreve renter som bidrar til å dytte dem over i ruin, sier Aale-Hansen i pressemeldingen.

– Mer enn noensinne er det viktig å redusere administrative byrder og ikke påføre næringslivet nye kostbare rapporteringsoppgaver. Den kraftige økningen i konkurser viser hvor viktig det er å legge til rette for verdiskaping, vekst og arbeidsplasser over hele landet.

