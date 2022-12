annonse

Dyrere mat, strøm og ikke minst boliglån sender markedsverdien nedover.

Siden i fjor høst har Norges Bank gradvis hevet styringsrenten, som igjen legger føringer på hvor høy rente du må betale på bil- og boliglån i banken din.

Fra bekvemme null prosent i 2021 er styringsrenten nå på 2,5 prosent, særlig etter tre doble rentehevinger 23. juni, 18. august og 22. september 2022.

Ifølge SSB har en gjennomsnittlig husholdning i Norge hatt en utgiftsvekst på 27.000 kroner i året siden i fjor. Til dette bidrar økte renter med 8.000 kroner.

Det forplanter seg nå i boligmarkedet. På landsbasis sank prisene med 2,2 prosent fra oktober til november, viser ferske tall fra Eiendom Norge.

Den sesongjusterte nedgangen er imidlertid 0,9 prosent. Vi må tilbake til finanskrisens begynnelse i 2008 for å finne svakere tall.

En mager trøst er at 2022 som helhet har hatt en positiv prisutvikling på 2,4 prosent. Med et fall på 6,5 prosent de tre seneste månedene ligger det likevel an til at året avrundes med en heller flat vekst i boligprisene, bemerker NTB.

Eiendom Norge, en interesseorganisasjon for eiendomsmeglere, vil nå at finansminister Trygve Slagsvold Vedum dropper videre skjerpelser av boliglånsforskriften og aller helst skroter den for godt.

Forskriften stiller blant annet krav til låntakere om å kunne betjene en renteøkning på fem prosentpoeng. Når du tar opp boliglån, må du med andre ord ha økonomisk rom til å betale inntil ni prosent rente.

DNB Markets tror ikke boligprisfallet gjør nevneverdig inntrykk på Norges Banks rentekomité. Når komiteen møtes igjen 15. desember, forventer markedet at at de hever styringsrenten fra 2,5 til til 2,75 prosent.

