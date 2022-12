annonse

Han er selv merittert professor med høy lønn og anseelse. Nå tar han bladet fra munnen, og mener at eliten ikke har noen realistiske forestillinger om hvordan folk flest lever.

– I tillegg til sin forholdsvis eksklusive sosiale bakgrunn har det store flertallet av elitens medlemmer to personlighetstrekk som skiller dem fra folk flest.

– For det første har de ingen realistiske forestillinger om hvordan gjennomsnittsbefolkningen lever og tenker, enn si den fattigere halvdelen. For det andre er det en holdning om å kunne overstyre de generelle reglene for seg selv, å kunne lage sine egne regler.

annonse

Det sier den tyske professoren Michael Hartmann i et intervju med Cicero. Som sosiolog har Hartmann i en årrekke spesialisert seg på eliteforskning, industri- og næringslivssosiologi samt organisasjonssosiologi. Hartmann regner seg som sosialist.

Les også: Skrekk-påstand om digital euro: Uvaksinerte får ikke kjøpe flybillett. Minusrente på sparepengene dine



Vel å merke er Norge ikke like lagdelt som Tyskland, hvor makt og posisjoner går i arv ikke bare hos landets adel og industrialister, men også innen politikken. Hartmann har uansett en klar oppfatning av hvordan den tyske eliten tenker og handler.

annonse

– Hvis du hadde fedre og noen ganger mødre som var i maktposisjoner og hadde det betydelig bedre økonomisk enn gjennomsnittsbefolkningen, så ble du vant til å se ned på verden fra ung alder, forklarer Hartmann til Cicero.

Dette mener Hartmann kan forklare hvorfor toppledelsen, både i offentlig og privat sektor, ikke ser noe urimelig ved slikt som å sette de ansatte på stram innsparing, mens de vedtar høy lønn og rause bonusprogrammer til seg selv.

Saken fortsetter.

I sin forskning skiller Hartmann mellom næringslivseliten og den politiske eliten. Selv om den første er arvelig, mens den andre i teorien bygger på merittbasert rekruttering, observerer Hartmann at halvparten av dagens topp-politikerne kommer fra de fire øverste prosentene av samfunnet, mot en tredjedel for i 1990-årene.

– I en omfattende studie av topplederne i de tusen største selskapene i verden og de tusen rikeste menneskene i 2016, påviste jeg at i begge gruppene bor og jobber 90 prosent av personene i hjemlandet, forklarer Hartmann.

annonse

Konfrontert med eksemplene Ugur Sahin og Özlem Türeci, som har tjent seg søkkrike gjennom sitt vaksinefirma BioNTech, sier Hartmann at det selvsagt finner gründere som er unntaket fra hovedregelen om arvet formue.

Les også: Dette gjør de rike: – For å være kunde må man minst ha 300 millioner kroner (+)

– De to er nå utvilsomt en del av næringslivseliten, men de er blant unntakene. Det viser en titt på listen over de rikeste tyskerne, hvorav de fleste må regnes blant næringslivseliten. Fire femtedeler av de 300 rikeste er selskapsarvinger, og har allerede arvet eiendeler for hundrevis av millioner eller til og med milliarder av euro.

Hartmann mener også ha observert et annet trekk: De nasjonale elitene er slett ikke så globale som mange tror. De nasjonale elitene blir tvert imot bare mer og mer nasjonale. Hartmann viser her til Tyskland, hvor bare ti prosent av konsernsjefene er utlendinger, en nedgang fra femten prosent for bare seks-åtte år siden.

Ifølge Hartmann er denne typen elite en trussel mot demokratiet. Grunnen er at de, som politiske eller merkantile beslutningstakere, angivelig har en «opphøyet holdning» og ikke lenger kjenner, forstår eller respekterer folket, som tilsvarende føler seg utsatt for urettferdighet i sosialt og økonomisk viktige spørsmål.

Saken fortsetter.

Her trekker Hartmann frem redaktørene i de store mediene, i Tysklands svar på VG og NRK, som kommer fra gode nabolag, tjener langt over gjennomsnittet, og derfor kan tillate seg å sitte på avstand og for eksempel bejuble en fremmedkulturell innvandring hvis konsekvenser de knapt eller aldri merker på kroppen.

Hartmann poengterer at selv om det på 2000-tallet er blitt skapt mange nye formuer i multimillion- og milliardklassen, har også disse selvskapte rikingene barn, og vil derfor trekkes inn i arvedynastienes dynamikk.

Professoren i sosiologi ser ingen annen utvei enn å endre måten som elitene rekrutteres på, men nevner ikke hva slags virkemidler han ser for seg. – Dette viser hvor viktig det er å rekruttere elitene på en annen måte hvis gapet mellom fattig og rik skal reduseres, avrunder Hartmann samtalen med Cicero.

annonse

Les også: Rikingstrømmen til Sveits: Her er dagens utvandrede milliardærer

Selv om de nasjonale elitene angivelig bare blir mer og mer nasjonale, gjelder det kanskje ikke Norge. På bare to år har 41 rike, etnisk norske nordmenn forlatt landet, hvorav de fleste har bosatt seg i Sveits, ifølge E24. Flyttestrømmen tok for alvor av etter at Kjell Inge Røkke 12. september kunngjorde sin utvandring.

Selv om det nok gjør inntrykk med ukentlige oppslag om milliardærer som flytter fra Norge, påpeker E24 at de 41 personene utgjør 2,4 prosent av Norges 1.700 rikinger, det vil si folk med ligningsformue fra 100 millioner kroner.

De 41 personene betalte 750 millioner kroner i inntektsskatt, hadde samlet ligningsformue på 36 milliarder kroner, og stod for 2,3 prosent av all innbetalt formuesskatt i Norge. Kapitals årlige oversikt viser at Norges 400 rikeste har en samlet formue på 1.884 milliarder kroner. Hver på listen er god for minst 1,2 milliard.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT