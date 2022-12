annonse

Den rødgrønne tankesmia Agenda ble etablert i 2014, med millioner fra LO og Trond Mohn.

Men nå har Mohn takket for seg, og Agenda mister seks millioner årlig. LO som allerede støtter tankesmia med åtte millioner, vurderer å bla opp seks millioner til.

– Jeg vil ikke forskuttere noe vedtak i et demokratisk organ i LO. Men hvis det er slik at LO kan hjelpe oss nå, som vår største eier, så betyr det at vi slipper å nedskalere viktig arbeid dramatisk på kort tid, sier daglig leder i Agenda, Trygve Svensson til Klassekampen, og legger til:

annonse

– Vi er bare en brikke i den breie arbeiderbevegelsen. Men jeg synes vi er en liten, men viktig brikke. Stort sett skal arbeiderbevegelsen bestå av breie organisasjoner. Men det er smart å holde seg med et mediehus eller flere, og det er smart å holde seg med en tenketank, et forlag, og et rådgivingsselskap. På de punktene fyller vi en viktig funksjon.

Les også: Skribent i Agenda Magasin: Helgheim skal «sørve rasistene» og Listhaug skal smiske med næringslivet

Svensson sier at det å få ytterlige millioner fra LO gjør han veldig ydmyk. Han blir gitt en tillit for å jobbe for arbeiderbevegelsens interesser. Det betyr ikke at Agenda skal være enig med LO i ett og alt. Det har de også fått tydelig beskjed om. Men det ligger et stort ansvar i det.

annonse

Men Agenda har ikke en høy stjerne i hele LO, blant annet Fellesforbundet mener LO burde bruke pengene på noe annet. LO-leder Peggy Hessen Følsvik vil ikke å uttale seg, men bekrefter i en SMS at LO kan komme til å vedta midler til Agenda.

Les også: Vindmølle-profitør Heikki Holmås aktuell med ny bok: «Kloden brenner. Hva må gjøres?»

«Agenda spiller en viktig rolle i samfunnsdebatten. Når Trond Mohn nå har trukket seg som bidragsyter, har LOs ledelse foreslått at LO midlertidig skal dekke opp det bidraget i tankesmia som Trond Mohn tidligere har stått for. Den endelige beslutningen blir tatt i sekretariatet på mandag, og fram til da har jeg ikke noen ytterligere kommentar», skriver hun til Klassekampen.

Setter du pris på Resett? VIPPS 124526

BANK 1503.94.12826SMS “Resett” (200,- en gang) eller SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474 TEGN ABONNEMENT