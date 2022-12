annonse

Politiet ber vitner til knivstikkingen på T-banen ved Jernbanetorget i Oslo lørdag om å melde seg. En mann ble innlagt på sykehus med alvorlige, men ikke livstruende skader.

– Vi ber om at publikum som har observert en voldshendelse på eller i tilknytning til T-banen, mellom stasjonene Nationaltheatret og Jernbanetorget, lørdag 3. desember, i tidsrommet 17:55-18:15, om å kontakte politiet, skriver de i en pressemelding mandag ettermiddag, gjengitt av NTB.

Politiet søker etter en navngitt mann i 30-årene, som har status som siktet. Mannen er kjent for politiet fra tidligere, men er ikke pågrepet.

– Det skal være en relasjon mellom ham og fornærmede. Det er ikke flere mistenkte i saken per nå.

En mann i 30-årene ble innlagt på sykehus med alvorlige, men vedkommende har ikke livstruende skader etter å blitt knivstukket flere ganger i overkroppen og hodet.

– Fornærmedes tilstand er stabil, og han anses ikke livstruende skadd, opplyser politiet i pressemeldingen.

Politiet sier det pågår en omfattende etterforskning, og at de jobber med å innhente video og kartlegge hendelsesforløpet. Politiet har avhørt flere vitner, men ønsker likevel flere tips fra publikum.

Knivstikkingen på T-banen var én av flere voldshendelser i Oslo i helga. Lørdag formiddag ble en mann er kjørt til sykehus med ukjent skadeomfang etter en voldshendelse på Ellingsrud. Politiet sier de ikke ser en sammenheng mellom de to sakene.

– Etterforskningen til nå har ikke avdekket holdepunkter for at saken knyttes til andre voldshendelser i Oslo den siste tiden, eller at saken knytter seg til gjengkriminalitet.

